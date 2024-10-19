Мілан завоював золото з рекордом на чемпіонаті світу з велотреку

У третій день чемпіонату світу 2024 року з велотреку в данському Баллерупі було розіграно 5 комплектів нагород.

У чоловіків гіт на 1 км виграв нідерландець Харрі Лаврейсен, який випередив партнера по команді Джеффрі Хоогланда і британця Джозефа Трумена. Це дозволило Лаврейсену стати найтитулованішим гонщиком в історії чемпіонатів світу з велотреку.

Чоловічу гонку по очках виграв іспанець Себастьян Мора. Срібло – у данця Нікласа Ларсена, бронза – у нідерландца Філіпа Хейнена. Українець Віталій Гринів набрав 25 очок і посів 12-те місце з 23 учасників.

Індивідуальне переслідування завершилося перемогою зіркового шосейника Джонатана Мілана, який встановив новий світовий рекорд – 3:59,153. У фіналі він обіграв британця Джоша Чарльтона. Деніел Бігем у прощальній гонці в кар’єрі вибором бронзу в протистоянні з іншим представником Великобританії, Чарлі Танфілдом.

У жінок особистий спринт виграла британка Емма Фінукейн. Вона випередила нідерландку Хетті Ван де Воув, бронзі – у японки Міни Сато. Українки Алла Білецька та Олександра Логвинюк показали 13-й та 26-й результати відповідно в кваліфікації, після чого вилетіли уже в першому раунді плейоф.

В омніумі своє друге золото на чемпіонаті світу-2024 завоювала новозеландка Еммі Воластон, яка вчора виграла гонку на вибування. Сьогодні в омніумі компанію на подіумі їй склали британка Джессіка Робертс та норвежка Аніта Стенберг.

У суботу, 19 жовтня буде розіграно ще чотири комплекти нагород. У жінок визначаться чемпіонки в гіті на 500 м, медісоні та індивідуальній гонці переслідування. У чоловіків завершаться змагання в омніумі.