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Японія завоювала два золота у другий день чемпіонату світу з велотреку

Олег Дідух — 18 жовтня, 00:50
Японія завоювала два золота у другий день чемпіонату світу з велотреку
x.com/UCI_Track

У другий день чемпіонату світу з велотреку 2024 року в данському Баллерупі було розіграно п’ять комплектів нагород.

У чоловічій командній гонці переслідування перемогу здобув данський квартет Тобіас Хансен, Карл-Фредерік Беворт, Ніклас Ларсен та Фредрік Мадсен. Срібло у британців Ітана Хейтера, Джоша Чарльтона, Чарлі Танфілда та Олівера Вуда. У боротьбі за бронзу найсильнішими виявились німці – Тім Торн Тойтенберг, Беньямін Боос, Бен Йохум і Бруно Кесслер.

У чоловічому скретчі на 15 км переміг японець Казусіге Кубокі, який випередив данця Тобіаса Хансена та француза Клемана Петі. Українець Віталій Гринів до фінішу не дістався.

У кейріні у чоловіків ще одне золото завоювала Японія зусиллями Кенто Ямасакі. Срібло у Міхаїла Яковлєва з Ізраїля, бронзу завоював Кевін Кінтеро з Колумбії.

У жінок гонку переслідування виграла Великобританія (Джессіка Робертс, Кеті Ерчіболд, Джозі Найт, Анна Морріс). Срібло у німкень Франціски Брауссле, Лізи Кляйн, Міке Грьоген та Лаури Зюсемільх. У боротьбі за бронзу найсильнішим виявився італійський квартет Летіція Патерностер, К’яра Консонні, Мартіна Альціні та Вітторія Гуацціні.

Українки Анна Козлюк, Олександра Логвинюк та Алла Білецька фінішували останніми, восьмими.

У гонці на вибування золото завоювала новозеландка Еллі Волларстон, срібло у зірки велошосе Лотте Копеккі. Бронза дісталася американці Дженніфер Валенте.

Завтра, у третій день чемпіонату світу, буде розіграно ще 5 комплектів нагород. У чоловіків стануть відомі переможці гонки по очках, розділки на 1 км та індивідуального переслідування. У жінок визначаться чемпіонки в особистому спринті та омніумі.

Вчора у перший день два золота завоювала збірна Нідерландів.

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