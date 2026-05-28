Чемпіон Велоспорт

Джиро д’Італія. Маньє здобув третю перемогу

Олег Дідух — 28 травня 2026, 19:46
Поль Маньє
Французький велогонщик команди Soudal Quick Step Поль Маньє став переможцем 18 етапу Джиро д'Італія-2026. У четвер, 28 травня, гонщики подолали 171 км горбистої дистанції з Фай делла Паганелла до П'єве ді Соліго.

Маршрут 18 етапу
У фінішному спринті з пелотону Маньє випередив двох італійців – Едоардо Дзамбаніні з Bahrain Victorious і Джонатана Мілана з Lidl Trek. Для Маньє че третя перемога на поточній Джиро, яка допомогла йому повернути лідерство в спринтерському заліку.

Рожеву майку лідера генеральної класифікації зберігає данець Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike.

Результати 18 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 17 етап виграв Міхаель Вальгрен. У п'ятницю, 29 травня, на гонщиків чекає найважчий етап Джиро-2026: 151 км гірського маршруту з Фельтре до П'яні ді Пецце.

