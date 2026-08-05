Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Велоспорт

Тур Польщі. Мілан виграв третій етап поспіль

Олег Дідух — 5 серпня 2026, 18:20
Тур Польщі. Мілан виграв третій етап поспіль
Джонатан Мілан
Getty Images

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем третього етапу багатоденки Світового туру Тур Польщі-2026. У середу, 5 серпня, гонщики подолали 193 км рівнинної дистанції з Горжува до Зєльоної Гури.

Маршрут 3 етапу
Маршрут 3 етапу
La Flamme Rouge

У фінішному спринті з пелотону Мілан випередив британця Ноа Хоббса з EF Education EasyPost і свого співвітчизника Алессандро Ромеле з XDS Astana. Для чинного чемпіона Італії у груповій гонці це третя поспіль перемога на цьогорічному Турі Польщі, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку багатоденки.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У четвер, 6 серпня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 176 км середньогірської дистанції з Жагані до Карпача.

Джонатан Мілан Тур Польщі

Тур Польщі

Тур Польщі. Мілан здобув другу перемогу поспіль
Тур Польщі. Мілан виграв перший етап
Рекордний титул Евенепула на Класиці Сан-Себастьян, відкриття трансферного ринку. Підсумки тижня
Італійський велогонщик вийшов із 14-денної коми
Макналті виграв Тур Польщі, мегатрансфер Евенепула відбувся. Підсумки тижня у велоспорті

Останні новини