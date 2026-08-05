Тур Польщі. Мілан виграв третій етап поспіль

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем третього етапу багатоденки Світового туру Тур Польщі-2026. У середу, 5 серпня, гонщики подолали 193 км рівнинної дистанції з Горжува до Зєльоної Гури.

Маршрут 3 етапу La Flamme Rouge

У фінішному спринті з пелотону Мілан випередив британця Ноа Хоббса з EF Education EasyPost і свого співвітчизника Алессандро Ромеле з XDS Astana. Для чинного чемпіона Італії у груповій гонці це третя поспіль перемога на цьогорічному Турі Польщі, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку багатоденки.

JUST TOO GOOD 💪💨



Jonathan Milan makes it three from three at the Tour of Poland 💯 pic.twitter.com/mhTGuLilBE — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 5, 2026

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У четвер, 6 серпня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 176 км середньогірської дистанції з Жагані до Карпача.