Тур Польщі. Мілан виграв третій етап поспіль
Джонатан Мілан
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Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем третього етапу багатоденки Світового туру Тур Польщі-2026. У середу, 5 серпня, гонщики подолали 193 км рівнинної дистанції з Горжува до Зєльоної Гури.
У фінішному спринті з пелотону Мілан випередив британця Ноа Хоббса з EF Education EasyPost і свого співвітчизника Алессандро Ромеле з XDS Astana. Для чинного чемпіона Італії у груповій гонці це третя поспіль перемога на цьогорічному Турі Польщі, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку багатоденки.
Результати третього етапу:
Загальний залік:
У четвер, 6 серпня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 176 км середньогірської дистанції з Жагані до Карпача.