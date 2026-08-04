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Тур Польщі. Мілан здобув другу перемогу поспіль

Олег Дідух — 4 серпня 2026, 18:16
Тур Польщі. Мілан здобув другу перемогу поспіль
Джонатан Мілан
Getty Images

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем другого етапу багатоденки Світового туру Тур Польщі. У вівторок, 4 серпня, гонщики подолали 150 км рівнинної дистанції з Мєндзиздрує до Щецина.

Маршрут 2 етапу
Маршрут 2 етапу
La Flamme Rouge

У масовому фінішному спринті з пелотону Мілан випередив француза Поля Маньє з команди Soudal Quick Step і свого співвітчизника Маттео Малучеллі з XDS Astana. Для Мілана це друга перемога поспіль на Турі Польщі-2026, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку багатоденки.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У середу, 5 серпня, в рамках третього етапу Туру Польщі-2026 гонщики подолають 193 км рівнинної дистанції з Горжува Вєлькопольського до Зєльоної Гури.

Джонатан Мілан Тур Польщі Поль Маньє

Джонатан Мілан

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