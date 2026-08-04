Тур Польщі. Мілан здобув другу перемогу поспіль
Джонатан Мілан
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Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем другого етапу багатоденки Світового туру Тур Польщі. У вівторок, 4 серпня, гонщики подолали 150 км рівнинної дистанції з Мєндзиздрує до Щецина.
У масовому фінішному спринті з пелотону Мілан випередив француза Поля Маньє з команди Soudal Quick Step і свого співвітчизника Маттео Малучеллі з XDS Astana. Для Мілана це друга перемога поспіль на Турі Польщі-2026, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку багатоденки.
Результати другого етапу:
Загальний залік:
У середу, 5 серпня, в рамках третього етапу Туру Польщі-2026 гонщики подолають 193 км рівнинної дистанції з Горжува Вєлькопольського до Зєльоної Гури.