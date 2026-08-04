Тур Польщі. Мілан здобув другу перемогу поспіль

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем другого етапу багатоденки Світового туру Тур Польщі. У вівторок, 4 серпня, гонщики подолали 150 км рівнинної дистанції з Мєндзиздрує до Щецина.

Маршрут 2 етапу La Flamme Rouge

У масовому фінішному спринті з пелотону Мілан випередив француза Поля Маньє з команди Soudal Quick Step і свого співвітчизника Маттео Малучеллі з XDS Astana. Для Мілана це друга перемога поспіль на Турі Польщі-2026, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку багатоденки.

Unstoppable!



It's two stages and two victories for Jonathan Milan in Poland 🚀🇵🇱 pic.twitter.com/wFNX4LtvbZ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 4, 2026

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У середу, 5 серпня, в рамках третього етапу Туру Польщі-2026 гонщики подолають 193 км рівнинної дистанції з Горжува Вєлькопольського до Зєльоної Гури.