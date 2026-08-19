Мілан виграв перший етап Renewi Tour-2026
Джонатан Мілан
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Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем першого етапу престижної багатоденки Світового туру Renewi Tour (Тур Бенілюксу). У середу, 19 серпня, гонщики подолали 191 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Дісті. Етап проходив в умовах сильного дощу.
Мілан у масовому фінішному спринті з пелотону випередив нідерландця Олава Коойя з команди Decathlon CMA CGM і бельгійця Тіма Мерліра з Soudal Quick Step. Ця перемога дозволила чемпіону Італії захопити лідерство у загальному заліку.
Результати першого етапу:
У четвер, 20 серпня, в рамках другого етапу гонщики подолають 174 км рівнинної дистанції з Бланкенберге до Ардоойє.
Нагадаємо, на початку серпня Мілан виграв усі три спринтерських етапи Туру Польщі-2026.