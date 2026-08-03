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Тур Польщі. Мілан виграв перший етап

Олег Дідух — 3 серпня 2026, 17:19
Тур Польщі. Мілан виграв перший етап
Джонатан Мілан
Getty Images

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем першого етапу багатоденки Світового туру Тур Польщі. У понеділок, 3 серпня, гонщики подолали 234 км рівнинної дистанції з Гдині до Кошаліна.

Маршрут 1 етапу
Маршрут 1 етапу
La Flamme Rouge

У масовому спринті з пелотону Мілан випередив француза Поля Маньє з команди Soudal Quick Step і британця Ноа Хоббса з EF Education Easy Post. Завдяки цій перемозі чинний чемпіон Італії в груповій гонці захопив лідерство у загальному заліку Туру Польщі.

Результати першого етапу:

У вівторок, 4 серпня, в рамках другого етапу гонщики подолають 150 км рівнинної дистанції з Мєндзиздрує до Щециня.

Нагадаємо, минулого тижня Ремко Евенепул вчетверте став переможцем престижної іспанської одноденки Світового туру Класика Сан-Себастьян.

Джонатан Мілан Тур Польщі

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