Тур Польщі. Мілан виграв перший етап

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем першого етапу багатоденки Світового туру Тур Польщі. У понеділок, 3 серпня, гонщики подолали 234 км рівнинної дистанції з Гдині до Кошаліна.

Маршрут 1 етапу La Flamme Rouge

У масовому спринті з пелотону Мілан випередив француза Поля Маньє з команди Soudal Quick Step і британця Ноа Хоббса з EF Education Easy Post. Завдяки цій перемозі чинний чемпіон Італії в груповій гонці захопив лідерство у загальному заліку Туру Польщі.

Результати першого етапу:

У вівторок, 4 серпня, в рамках другого етапу гонщики подолають 150 км рівнинної дистанції з Мєндзиздрує до Щециня.

Нагадаємо, минулого тижня Ремко Евенепул вчетверте став переможцем престижної іспанської одноденки Світового туру Класика Сан-Себастьян.