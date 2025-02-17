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Тур ОАЕ. Мілан виграв перший етап

Олег Дідух — 17 лютого 2025, 15:39
Тур ОАЕ. Мілан виграв перший етап
Джонатан Мілан
x.com/uae_tour

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем перемого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ.

У перший день гонки спортсмени подолали 137 км з Мадінат Зайєд до Ліви. Маршрут етапу був майже повністю рівнинним, проте фінішували гонщики у 400-метрових підйом з середнім ухилом у 6%.

Маршрут 1 етапу Туру ОАЕ
Маршрут 1 етапу Туру ОАЕ
procyclingstats.com

Перемогу в фінішному спринті з пелотону здобув Мілан, який випередив австралійця Фінна Фішера Блека з Red Bull Bora та данця Тобіаса Лунда Андерсена з Picnic PostNL.

Другим фінішну лінію пересік бельгієць Яспер Філіпсен із Alpecin Deceuninck, проте його релегували за порушення прямолінійності руху під час фінішного спринту.

Результати першого етапу:

У вівторок, 18 лютого відбудеться другий етап – гонка з роздільним стартом на 12 км на острові Худайріат.

Джонатан Мілан Тур ОАЕ Яспер Філіпсен

Джонатан Мілан

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