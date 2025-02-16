Погачар розпочинає сезон. Прев’ю велогонки Тур ОАЕ-2025

Світовий тур поступово підіймається з півдня на північ, і після січневих баталій в Австралії наступна зупинка – це Тур ОАЕ, який відбудеться з 17 до 23 лютого. Ця гонка молода, як не крути. У своєму нинішньому вигляді вона вперше була проведена у 2019 році, і цього сезону відбудеться всьоме у історії.

При цьому, Тур ОАЕ був утворений внаслідок злиття двох інших велогонок – Туру Абу-Дабі та Туру Дубая. Втім, навіть якщо враховувати ці велогонки, історію Туру ОАЕ тривалою не назвеш: Тур Дубая проводився з 2014 року, Тур Абу-Дабі – з 2015. Організатором гонки є італійська компанія RCS Sport, яка проводить безліч престижних велогонок, включно з Джиро д’Італія.

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З першого ж року свого існування Тур ОАЕ отримав статус гонки Світового туру та збирає дуже пристойний склад учасників. Звісно, зірки першої величини не розглядають цю багатоденку як один із головних стартів сезону, проте для багатьох Тур ОАЕ є першою пробою сил у сезоні, тому спостерігати за цією гонкою завжди цікаво.

Єдиним гонщиком, який двічі вигравав Тур ОАЕ, є Тадей Погачар – він перемагав у 2021 і 2022 роках. Першу в історії версію багатоденки у 2019 році виграв його співвітчизник Прімож Рогліч. Окрім них, переможцями загального заліку також ставали Адам Єйтс, Ремко Евенепул і Леннерт Ван Етвелт. Як бачимо, список переможців зірковий. Вибивається з цієї компанії хіба що Ван Етвелт, хоча його головні досягнення в кар’єрі, ймовірно, ще попереду.

Маршрут

Тур ОАЕ-2025 – це 7 етапів сумарною дистанцією в 1013 км. Маршрут доволі збалансований: два гірських етапи, одна індивідуальна розділка та чотири рівнинних групових етапи для спринтерів. Обділеними себе можуть почувати хіба що універсали-одноденники, хоча фініш у невеликий пригорок на першому етапі може дати шанси й їм.

Першим з трьох ключових для загального заліку етапів буде рівнинна розділка на 12 км, яка відбудеться на другий день Туру ОАЕ. Гонка відбудеться на острові Аль-Худайріят в Абу-Дабі на дуже продувній місцевості. Фактор вітру гратиме важливу роль, і якщо його напрямок чи сила суттєво зміниться по ходу гонки, то результати можуть стати вкрай непередбачуваними.

Вже наступного дня на гонщиків чекатиме перший із двох гірських етапів: 178 км із фінішем на Джебель Джаїс. 19 км в гору, більше 1200 метрів набору висоти – звучить дуже грізно. Проте середній градієнт – лише 5,6%, при цьому, крутизна підйому дуже стабільна. Доволі часто селективність на цьому етапі не вражає.

Маршрут 3 етапу Туру ОАЕ-2025 procyclingstats.com

Вирішальним буде заключний, сьомий етап із ще одним гірським фінішем – на Джебель Хафіт. Цей підйом помітно коротший, проте крутіший – 10,9 км з середнім градієнтом у 6,7%. Більша крутизна підйому, фактор останнього етапу – ці фактори зазвичай дарують значно більш відкриту боротьбу та суттєву селекцію.

Маршрут 7 етапу Туру ОАЕ-2025 procyclingstats.com

Розклад етапів Туру ОАЕ-2025:

Понеділок, 17 лютого: 1-й етап, Мадінат Зайєд – Ліва Пелес, 138 км, рівнина

Вівторок, 18 лютого: 2-й етап: Острів Аль Худайріят, 12 км, індивідуальна розділка

Середа, 19 лютого: 3-й етап: Рас-аль-Хайма – Джебель Джаїс, 179 км, гірський етап

Четвер, 20 лютого: 4-й етап: Фуджайра Кідфа біч – Умм-аль-Куваїн, 181 км, рівнина

П’ятниця, 21 лютого: 5-й етап, Американський Університет Дубая – Університет Хамдана бін-Мохаммеда, 160 км, рівнина

Субота, 22 лютого: 6-й етап, Абу Дабі – Абу Дабі, 167 км, рівнина

Неділя, 23 лютого: 7-й етап, Аль-Айн – Джебель Хафіт, 176 км, гірський етап

Дійові особи

У статусі беззаперечного фаворита №1 до старту Туру ОАЕ підходить Тадей Погачар, який вирішив розпочати свій сезон саме на домашній для його команди гонці. Словенець уже вигравав цю багатоденку в 2022 та 2023 роках, і має всі шанси зробити це втретє – цього разу в веселковій майці чемпіона світу. Одним із головних помічників Погачара у складі UAE Emirates буде Джей Вайн, який підходить до Туру ОАЕ уже з 15 гоночними днями у сезоні та неприємним падінням на Турі Даун Андер.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Чинним чемпіоном Туру ОАЕ є Леннерт Ван Етвелт. Талановитий гонщик Lotto міг би претендувати на звання одного із головних відкриттів минулого сезону, проте проблеми зі здоров’ям сковували його можливості. Проте талант 23-річного бельгійця сумнівам не підлягає, і навіть у такій солідній компанії у Леннерта є прекрасні шанси заїхати на подіум підсумкового загального заліку.

Головною ставкою Decathlon Ag2r у загальному заліку, найімовірніше, стане Фелікс Галль. Австрієць – чудовий гірник, проте відверто слабко їздить розділки, тому на другому етапі може програти чимало часу навіть попри всього 12 км дистанції. А ось зірковий новачок французької команди, Штефан Біссеггер, на другому етапі буде одним із головних претендентів на перемогу.

Дуже цікаво буде поспостерігати за його 18-річним партнером по команді Полем Сейшасом. Французький вундеркінд проведе свою дебютну гонку Світового туру. Чинний чемпіон світу серед юніорів у розділці розпочав свій перший сезон на дорослому рівні дуже непогано – п’яте місце на Гран-Прі Марселя 2 лютого.

Лідером Red Bull Bora буде Фінн Фішер-Блек, який нещодавно фінішував на подіумі загального заліку Туру Даун Андер. Запасний варіант для австро-німецької команди – талановитий італійський новобранець Джуліо Пелліццарі. Хоча він сезон розпочав із невдалих виступів на іспанських одноденках.

Ineos Grenadiers розраховуватиме на Карлоса Родрігеса, хоча відсутність спусків у розв’язках ключових гірських етапів – погані новини для іспанця. Ставкою Lidl Trek на загальний залік буде Джуліо Чікконе, проте розділка може створити йому чимало проблем. Боротиметься за високі місця один із героїв січневого Туру Даун Андер, Оскар Онлі з Picnic PostNL.

Карлос Родрігес instagram.com/ineosgrenadiers

Israel Premier Tech робитиме ставку на відкриття минулорічного Туру Швейцарії, Меттью Ріккітелло. Також у складі команді є чеський гірник Ян Гірт і легендарний Кріс Фрум, хоча від останнього вже давно ніхто високих результатів не очікує. XDS Astana та Movistar привезли на Тур ОАЕ своїх зіркових новачків – Серіо Ігіту та Пабло Кастрільо відповідно. Хоча обоє у своїх перших гонках сезону не вразили. Капітаном ED Education EasyPost буде Х’ю Карті, непоганою альтернативою йому може стати Естебан Чавес.

Спринтерський склад Туру ОАЕ-2025 буде ще більш зірковим. У стартлисті присутні імена, напевно, чотирьох найкращих спринтерів сучасності – Тіма Мерліра, Джонатана Мілана, Яспера Філіпсена та Олава Коойя. Спрогнозувати результат битви чотирьох титанів дуже складно. Може нав’язати їм боротьбу Ділан Груневеген. У нього часто виникають проблеми в позиційній боротьбі, проте в плані чистої швидкості він знаходиться на одному рівні з "великою четвіркою".

Після переходу в Movistar у минулому сезоні почав подавати ознаки життя Фернандо Гавірія, проте хорошого спринтерського поїзду в команді Еусебіо Унсуе йому дуже не вистачає. Героєм спринтів на Турі Даун Андер був Сем Велсфорд, який виграв одразу три етапи. Австралієць традиційно виблискує лише на старті сезону, тому на Турі ОАЕ йому потрібно ловити момент. Двічі у топ-3 на спринтерських етапах Туру Даун Андер фінішував Філ Баухаус із Bahrain Victorious, а тепер він спробує здобути першу перемогу в сезоні. Намагається вийти з глибокої кризи в кар’єрі Фабіо Якобсен, хоча ніяких позитивних симптомів на недавньому Турі АльУла не було помітно.