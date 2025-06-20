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Тур Швейцарії. Меус виграв спринтерський етап

Олег Дідух — 20 червня 2025, 19:34
Тур Швейцарії. Меус виграв спринтерський етап
Йорді Меус
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Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Йорді Меус став переможцем шостого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні, 20 червня, гонщики подолали 187 км здебільшого рівнинної дистанції з Хура до Нойхаузен-ам-Райнфалль.

Маршрут 6 етапу Туру Швейцарії-2025
Маршрут 6 етапу Туру Швейцарії-2025
procyclingstats.com

У фінішному спринті з пелотону Меус випередив італійця Давіде Баллеріні з команди XDS Astana та британця Льюїса Аскі з Groupama FDJ. Лідерство у загальному заліку за два етапи до фінішу багатоденки зберіг француз Кевін Воклен із Arkea B&B Hotels.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Вчора п’ятий етап виграв Оскар Онлі. У суботу, 21 червня, в рамках сьомого етапу гонщики подолають 207 км гірського маршруту з Нойхаузен-ам-Райнфалль до Емметтена.

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