Тур Швейцарії. Меус виграв спринтерський етап

Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Йорді Меус став переможцем шостого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні, 20 червня, гонщики подолали 187 км здебільшого рівнинної дистанції з Хура до Нойхаузен-ам-Райнфалль.

Маршрут 6 етапу Туру Швейцарії-2025 procyclingstats.com

У фінішному спринті з пелотону Меус випередив італійця Давіде Баллеріні з команди XDS Astana та британця Льюїса Аскі з Groupama FDJ. Лідерство у загальному заліку за два етапи до фінішу багатоденки зберіг француз Кевін Воклен із Arkea B&B Hotels.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Вчора п’ятий етап виграв Оскар Онлі. У суботу, 21 червня, в рамках сьомого етапу гонщики подолають 207 км гірського маршруту з Нойхаузен-ам-Райнфалль до Емметтена.