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Меттьюз виграв одноденку Ешборн – Франкфурт

Олег Дідух — 1 травня 2025, 18:19
Меттьюз виграв одноденку Ешборн – Франкфурт
Майкл Меттьюз
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Австралійський велогонщик команди Jayco AlUla Майкл Меттьюз став переможцем німецької одноденки Світового туру Ешборн – Франкфурт, дистанція якої склала 199 км.

Маршрут Ешборн - Франкфурт
Маршрут Ешборн - Франкфурт
procyclingstats.com

У фінішному спринті з небагаточисельного пелотону (сумарно в основній групі фінішу дісталися 24 гонщики) Меттьюз випередив данця Магнуса Корта з команди UnoX та іспанця Йона Барренечеа з Movistar. Для 34-річного австралійця це перша перемога у поточному сезоні.

Минулорічний переможець гонки, бельгієць Максім Ван Гілс із команди Red Bull Bora, цього року на старт не вийшов.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, вчора, 30 квітня, перший етап швейцарської багатоденки Туро Романдії виграв британець Меттью Бреннан із команди Visma Lease a Bike.

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