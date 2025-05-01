Меттьюз виграв одноденку Ешборн – Франкфурт

Австралійський велогонщик команди Jayco AlUla Майкл Меттьюз став переможцем німецької одноденки Світового туру Ешборн – Франкфурт, дистанція якої склала 199 км.

Маршрут Ешборн - Франкфурт procyclingstats.com

У фінішному спринті з небагаточисельного пелотону (сумарно в основній групі фінішу дісталися 24 гонщики) Меттьюз випередив данця Магнуса Корта з команди UnoX та іспанця Йона Барренечеа з Movistar. Для 34-річного австралійця це перша перемога у поточному сезоні.

Минулорічний переможець гонки, бельгієць Максім Ван Гілс із команди Red Bull Bora, цього року на старт не вийшов.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, вчора, 30 квітня, перший етап швейцарської багатоденки Туро Романдії виграв британець Меттью Бреннан із команди Visma Lease a Bike.