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Тур Романдії. Бреннан здобув шосту перемогу в сезоні

Олег Дідух — 30 квітня 2025, 18:55
Тур Романдії. Бреннан здобув шосту перемогу в сезоні
Меттью Бреннан
x.com/VoltaCatalunya

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем першого етапу швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії.

В рамках першого етапу гонщики подолали 195 км горбистої дистанції з рівнинною розв’язкою з Мюнхенштайна до Фрібурга.

Маршрут 1 етапу Туру Романдії-2025
Маршрут 1 етапу Туру Романдії-2025
procyclingstats.com

У фінішному спринті Бреннан випередив француза Орельєна Паре-Пентра з Decathlon Ag2r і американського гонщика Ineos Grenadiers Артема Шмідта. Гонщик Visma Lease a Bike завдяки цьому успіху очолив загальний залік Туру Романдії.

Для 19-річного Бреннана це вже шоста перемога у дебютному сезоні в професіоналах, три з них були здобуті на рівні Світового туру.

Результати першого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 29 квітня, пролог виграв Сем’юел Вотсон.

У четвер, 1 травня, в рамках другого етапу гонщики подолають 157 км дистанції з Беве до Сен-Обен-Сож. Рельєф етапу буде дуже схожим на сьогоднішній.

Меттью Бреннан Тур Романдії

Меттью Бреннан

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