Тур Романдії. Бреннан здобув шосту перемогу в сезоні

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем першого етапу швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії.

В рамках першого етапу гонщики подолали 195 км горбистої дистанції з рівнинною розв’язкою з Мюнхенштайна до Фрібурга.

Маршрут 1 етапу Туру Романдії-2025 procyclingstats.com

У фінішному спринті Бреннан випередив француза Орельєна Паре-Пентра з Decathlon Ag2r і американського гонщика Ineos Grenadiers Артема Шмідта. Гонщик Visma Lease a Bike завдяки цьому успіху очолив загальний залік Туру Романдії.

NO COMPETITION FOR MATTHEW BRENNAN 🚀



The 19-year-old demolishes the field to claim his fourth pro win of the season! pic.twitter.com/WULlWDOX0u — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 30, 2025

Для 19-річного Бреннана це вже шоста перемога у дебютному сезоні в професіоналах, три з них були здобуті на рівні Світового туру.

Результати першого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 29 квітня, пролог виграв Сем’юел Вотсон.

У четвер, 1 травня, в рамках другого етапу гонщики подолають 157 км дистанції з Беве до Сен-Обен-Сож. Рельєф етапу буде дуже схожим на сьогоднішній.