Тур Романдії. Бреннан здобув шосту перемогу в сезоні
Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем першого етапу швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії.
В рамках першого етапу гонщики подолали 195 км горбистої дистанції з рівнинною розв’язкою з Мюнхенштайна до Фрібурга.
У фінішному спринті Бреннан випередив француза Орельєна Паре-Пентра з Decathlon Ag2r і американського гонщика Ineos Grenadiers Артема Шмідта. Гонщик Visma Lease a Bike завдяки цьому успіху очолив загальний залік Туру Романдії.
Для 19-річного Бреннана це вже шоста перемога у дебютному сезоні в професіоналах, три з них були здобуті на рівні Світового туру.
Результати першого етапу:
Загальний залік:
Вчора, 29 квітня, пролог виграв Сем’юел Вотсон.
У четвер, 1 травня, в рамках другого етапу гонщики подолають 157 км дистанції з Беве до Сен-Обен-Сож. Рельєф етапу буде дуже схожим на сьогоднішній.