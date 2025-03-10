Париж – Ніцца. Мерлір виграв другий етап поспіль

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем другого етапу французької багатоденки Світового туру. В рамках другого етапу гонщики подолали 184 км рівнинної дистанції з Монтессона до Бельгарда.

У фінішному спринті Мерлір випередив двох французів – Емільєна Жанньєра з Total Energies і Уго Пажа з Intermarche Wanty. Для чинного чемпіона Європи це друга перемога поспіль на Париж – Ніцца-2025, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У вівторок, 11 березня, в рамках третього етапу гонщики проїдуть командну розділку на 29 км зі стартом і фінішем у Невері.

Раніше Філіппо Ганна виграв перший етап Тіррено – Адріатико-2025.