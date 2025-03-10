Тіррено – Адріатико. Ганна виграв перший етап

Зірковий італійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Філіппо Ганна виграв перший етап престижної багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. В перший день спортсмени долали рівнинну гонку з роздільним стартом на 11,5 км зі стартом і фінішем у Лідо ді Камайоре.

Маршрут 1 етапу Тіррено - Адріатико-2025 tirrenoadriatico.it

Дворазовий чемпіон світу в розділці на 23 секунди випередив одного з фаворитів загального заліку, іспанця Хуана Аюсо з команди UAE Emirates. Топ-3 замкнув данець Йохан Прайс-Пейтерсен із Alpecin Deceninck. Четвертим фінішував ще один претендент на найвищі місця у генеральній класифікації, італієць Антоніо Тібері з Bahrain Victorious.

Результати першого етапу:

Вчора, 9 березня, перший етап Париж – Ніцца виграв Тім Мерлір.

У вівторок, 11 березня, в рамках другого етапу гонщики подолають 190 км рівнинного маршруту з Камайоре до Фоллоніки.