Париж – Ніцца. Мерлір виграв перший етап

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем першого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Париж – Ніцца.

На першому етапі гонщики подолали 156 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Перре ен Івлен.

Маршрут 1 етапу Париж - Ніцца-2025 procyclingstats.com

У фінішному спринті з пелотону чинний чемпіон Європи випередив господаря змагань, француза Арно Демара з команди Arkea B&B Hotels. Топ-3 замкнув італієць Альберто Дайнезе з Tudor Cycling. Саме Мерлір захопив жовту майку лідера загального заліку Париж – Ніцца.

Результати першого етапу:

У понеділок, 10 березня, в рамках другого етапу Париж – Ніцца гонщики подолають 184 км рівнинної дистанції зі стартом у Монтессоні та фініші у Бельгарді.

Вчора, 8 березня, Тадей Погачар виграв Страде Б’янке.