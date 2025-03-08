"Гонка до сонця": прев’ю велобагатоденки Париж – Ніцца-2025

У неділю, 9 березня у Перре-ен-Івелін розпочнеться знаменита велобагатоденка Париж – Ніцца. Вона традиційно стартує в околицях столиці Франції, прямує на південь та фінішує у Ніцці, на Лазурному березі Середземного моря. У перші дні гонщики зазвичай стикаються з суворою березневою північною погодою – дощами та сильними вітрами, що створює передумови для ешелонів. Поступово спортсмени рухаються все південніше, і південь Франції зазвичай зустрічає їх сонячною та теплою погодою. За це Париж – Ніцца отримала прізвисько "Гонка до сонця".

☀️ Qui brillera sur la Course au Soleil ?

💛 Rendez-vous à partir de dimanche pour le savoir !



☀️ Who will shine on the Race to the Sun?

💛 See you on Sunday to find out! #ParisNice pic.twitter.com/8TIPf8Y7SH — Paris-Nice (@ParisNice) March 4, 2025

За свою більш ніж 90-річну історію Париж – Ніцца заробила реноме однієї із найпрестижніших тижневих багатоденок у календарі. Гонку проводить французька компанія Amaury Sport Organization (ASO), якій належать також Тур де Франс, Париж – Рубе, Вуельта, Критеруім Дофіне та інші престижні гонки.

Протягом своєї історії концепція гонки дещо змінювалася. Далеко не щороку в маршрут Париж – Ніцци ставили високогірні етапи, що давало змогу перемагати в загальному заліку навіть таким людям, як Давіде Ребеллін чи Шон Келлі. Втім, у своїй сучасній версії "Дорога до сонця" це все ж гонка, яку слабкий чи навіть посередній гірник виграти не зможе.

Історія та факти

– Вперше Париж – Ніцца була проведена у 1933 році, тоді переможцем став бельгієць Альфонс Схеперс. У період з 1939 по 1946 роки гонка не проводилася у зв’язку з Другою світовою війною.

"Гонка до сонця" відновилася у 1946 році, проте відбулася лише одного разу, після чого відродилася лише у 1951 році зусиллями міської влади Ніцци, яка вбачала у велоперегонах можливість додаткової реклами свого курорту. Таким чином, у 2025 році Париж – Ніцца відбудеться у 83-й раз у історії.

– Найуспішнішим гонщиком у історії Париж – Ніцца є легендарний ірландець Шон Келлі, який перемагав у загальному заліку багатоденки 7 разів поспіль у період з 1982 до 1988 року. 5 перемог на рахунку великого француза Жака Анкетіля.

– Найчастіше Париж – Ніцца вигравали господарі, французи – 21 раз. Проте остання перемога господарів датована далеким 1997 роком, коли Лоран Жалабер завершив свою серію з трьох поспіль успіхів у загальному заліку.

14 разів Париж – Ніцца вигравали представники Бельгії. При цьому, остання перемога бельгійців усього на рік "свіжіша" за останню французьку: у 1998 році переміг Франк Ванденбруке. 8 перемог на рахунку представників Ірландії, при чому всі вони були здобуті поспіль у період з 1981 до 1988 року: до 7-річної серії Келлі гонку виграв Стівен Роч.

Читайте також : Як зрозуміти шосейний велоспорт? Гайд для початківців

– Наймолодшим у історії переможцем Париж – Ніцца є француз Рене Вієтто, який виграв у 1935 році у віці 21 року. Найстарший – легендарний Раймон Пулідор, який переміг у 1973 році у віці 37 років.

– Головні успіхи України на Париж – Ніцца пов’язані з іменем Ярослава Поповича, який у сезоні-2007 виграв п’ятий етап, а наступного року фінішував третім у загальному заліку. Окрім нього, одну перемогу на етапі приніс Україні Андрій Чміль у 1996 році. Протягом своєї кар’єри він представляв 5 різних держав (СРСР, Росія, Україна, Бельгія та Молдова), проте у 1996 році виступав саме під українським прапором.

Маршрут

Париж – Ніцца-2025 – це 8 етапів сумарною дистанцією в 1206,2 км. Із 8 етапів 7 будуть груповими, ще один – командна гонка із роздільним стартом. Три групових етапи будуть рівнинними, 3 – високогірними та ще один – горбатим.

Розпочнеться гонка із двох рівнинних етапів на півночі Франції, які можуть вплинути на загальний залік лише у випадку сильних вітрів, які можуть призвести до утворення ешелонів. А ось третій етап гарантовано стане важливим із точки зору генеральної класифікації. Втретє поспіль в маршруті Париж – Ніцци буде присутня командна розділка. Цього разу дистанція становитиме 28 км з двома пагорбами. Стартувати гонка буде на знаменитій трасі Маньї-Кур, яка до 2008 року приймала етапи Формули-1.

Маршрут 3 етапу Париж - Ніцца-2025 paris-nice.fr

Наступного дня – перший гірський фініш. На гонщиків чекають 164 км з майже повною відсутністю рівнини. Спортсмени подолають 4 перевали третьої категорії, один – другої, після чого штурмуватимуть фінальний підйом Лож де Гард: 7,7 км із середнім градієнтом у 6,4%.

Маршрут 4 етапу Париж - Ніцца-2025 paris-nice.fr

П’ятий етап буде не менш складним: ще густіший частокіл коротких, проте здебільшого крутих пагорбів. 7 категорійних підйомів, із яких перші шість – третьої категорії, а фінальний – другої: 1,9 км із середнім ухилом у 10,2%. За наявності ініціативи у когось із грандів загального заліку такі етапи бувають не менш селективними, ніж високогірні.

Маршрут 5 етапу Париж - Ніцца-2025 paris-nice.fr

Шостий етап не можна назвати столоподібним, проте, навіть попри три перевали третьої категорії (останній – за 50 км до фінішу), він стане останнім шансом для спринтерів і свого роду перепочинком для грандів загального заліку напередодні двох вирішальних днів на півдні Франції.

У суботу гонщики опиняться в Ніцці, де стартуватиме високогірний сьомий етап. Короткий, проте динамічний і складний – те, що французькі організатори з ASO останнім часом дуже полюбляють. Два перевали другої категорії, після чого – штурм знаменитого підйому першої категорії Ла Кольм’ян (7,4 км, середній градієнт – 7,0%). Один із класичних підйомів Париж – Ніцци, проте не останнє випробування етапу. Після спуску – більш ніж 25 км тягуна з невеликими градієнтами та фінальний підйом Орон: 7,3 км із середнім ухилом у 6,9%.

Маршрут 7 етапу Париж - Ніцца-2025 paris-nice.fr

Остаточно доля переможця Париж – Ніцца-2025 визначиться на заключному, восьмому етапі. Традиційний фінал для "Гонки до сонця": частокол перевалів та фініш на знаменитій вулиці Променад дез Англе на Лазурному узбережжі в Ніцці.

Маршрут 8 етапу Париж - Ніцца-2025 paris-nice.fr

В середині етапу на гонщиків чекатиме зв’язка з двох перевалів першої категорії – Коль де ла Порт (7 км, 7,0%) і Кот де Пей (6,5 км, 6,8%). Після цього – класичний перевал Коль д’Ез, який вважається справжньою візитівкою Париж – Ніцца. Зазвичай саме він є останнім і вирішальним підйомом багатоденки, проте не цього року. Після вершини Коль д’Ез гонщики спустяться в Ніццу та відправляться на ще одну 15-кілометрову петлю з підйомом Коль де Катр Шемен (3,6 км, 8,8%), вершина якого розташована за 9,5 км до фінішу. Не найскладніша розв’язка, тому існує ймовірність того, що суттєвих змін у загальний залік заключний день не принесе.

Розклад етапів Париж – Ніцца-2025:

Неділя, 9 березня: 1-й етап, Перре-ен-Івелен – Перре-ен-Івелен, 156,5 км, рівнина

Понеділок, 10 березня: 2-й етап, Монтессон – Бельгард, 183,9 км, рівнина

Вівторок, 11 березня: 3-й етап, Маньї-Кур – Невер, 28,4 км, командна розділка

Середа, 12 березня: 4-й етап, Віші – Лож де Гард, 163,4 км, гірський етап

Четвер, 13 березня: 5-й етап, Сен-Жюст-ен-Шевале – Кот Сен Андре, 196,5 км, пагорби

П’ятниця, 14 березня: 6-й етап, Сен-Жюльен-ен-Сан-Альбан – Берр ль’Етанг, 209,8 км, рівнина

Субота, 15 березня: 7-й етап, Ніцца – Орон, 147,8 км, гірський етап

Неділя, 16 березня: 8-й етап, Ніцца – Ніцца, 119,9 км, гірський етап

Фаворити

У статусі беззаперечних фаворитів на старт Париж – Ніцца вийде команда Visma Lease a Bike, у складі якої виступить чинний чемпіон багатоденки, Маттео Йоргенсон. Втім, американський універсал буде лише запасним варіантом для нідерландського колективу, оскільки в стартлисті присутнє ім’я дворазового чемпіона Тур де Франс Йонаса Вінгегора. Тадей Погачар Париж – Ніцца пропускає, тому статус данця як фаворита №1 сумнівам не підлягає. Тим більше, що за наявності у складі Visma Lease a Bike таких людей як Віктор Кампенартс і Едоардо Аффіні у командній розділці Вінгегор і Йоргенсон повинні щонайменше не втрачати час відносно прямих конкурентів, а то і заробляти собі перевагу.

Йонас Вінгегор instagram.com/jonasvingegaard

Головними суперниками Visma Lease a Bike, як і зазвичай, будуть UAE Emirates, хоча команда Мауро Джанетті привезла до Франції не найсильніший склад. Капітаном буде Жоау Алмейда. Його головні помічники – Павєл Сіваков і Брендон Макналті, які й самі можуть поборотися за високе місце в загальному заліку. Особливо це стосується француза російського походження. На горбатих етапах боротиметься за перемоги і Джонатан Нарваес. З точки зору загального заліку еквадорця також не варто списувати з рахунків, тим більше, що у поточному сезоні він уже виграв січневий Тур Даун Андер.

Два претенденти на загальний залік є і в складі Red Bull Bora. Одним із них буде Олександр Власов. Гонщик він дуже стабільний, у його здатності заїхати у топ-10 генеральної класифікації сумнівів немає ніяких, однак стеля його можливостей відносно невисока, тому в боротьбі за подіум він навряд чи братиме участь. Його партнер по команді, Флоріан Ліповітц, став одним із головних відкриттів минулого сезону, і тепер рівень вимог до 24-річного німецького ексбіатлоніста значно вищий. У своїй піковій формі Ліповітц у горах здатен виступати краще за Власова, тому саме німець може стати головною ставкою команди.

У Lidl Trek претендент на загальний залік лише один, проте дуже серйозний – Маттіас Ск’єлмосе. Данець уже декілька років демонструє класні результати на тижневих багатоденках, минулого року на Париж – Ніцца він став четвертим, і цього року має непогані шанси піднятися на подіум. Хоча варто зазначити, що під командну розділку у Lidl Trek склад далеко не найсильніший. Лише один гонщик із претензіями на генеральну класифікацію і у Ineos Grenadiers – це Таймен Аренсман, який розпочав сезон із четвертого місця на Вольті Валенсіані. Тобіас Фоос себе як багатоденника останніми роками повністю дискредитував.

Маттіас Ск'єлмосе instagram.com/skjelmose_

Одразу три генеральщика є в складі Bahrain Victorious. Серед них – досвідчений Джек Хейг і Сантьяго Буйтраго, який місяць тому виграв Вуельту Валенсіану. Також у складі – одна із головних надій французів, 21-ріний талановитий новачок Bahrain Victorious Ленні Мартінес, який у поточному сезоні уже виграв Тур де Альп Марітім. Окрім нього, господарі також сподіваються на досвідченого Гійома Мартена, який і замінив Мартінеса у складі Groupama FDJ. Також можуть поборотися за найвищі місця дует гірників із Picnic PostNL – Ромен Барде і Воррен Баргіль.

Капітаном французької команди Decathlon Ag2r на Париж – Ніцца буде австрійський гірник Фелікс Галль, якому на руку піде відсутність особистої розділки. У командній гонці такі люди як Штефан Біссеггер і Бруно Армірай допоможуть мінімізувати втрати. Не варто також забувати про старшого з братів Паре-Пентр, Орельєна.

Два претенденти на загальний залік є у Movistar. Це новобранець команди Пабло Кастрільо та молодий талант Іван Ромео. Обидва в лютому вдало виступили на Турі ОАЕ, посівши сьоме та четверте місця в загальному заліку відповідно.

Пабло Кастрільо instagram.com/pablo__castrillo

Ілану Ван Вілдеру нечасто дають свободу дій у Soudal Quick Step, проте наразі Ремко Евенепул відновлюється після травми, тому головною ставкою команди буде саме бельгієць, якому пора виправдовувати усі щедрі аванси, які видавалися йому останніми роками. Альтернативний варіант для Soudal Quick Step – дворазовий переможець Париж – Ніцца Максімільян Шахманн. Втім, останні кілька років кар’єри 31-річного німця були відверто невдалими. Капітаном Jayco AlUla буде зірковий новачок команди, Бен О’Коннор.

2-3 шанси виграти етап на Париж – Ніцца-2025 буде у спринтерів. Головним фаворитом рівнинних етапів буде Тім Мерлір, який двічі переміг у очній боротьбі з Джонатаном Міланом на Турі ОАЕ. Поборотися з ним можуть універсали Арно Демар, Мадс Педерсен, Александер Крістофф і Майкл Меттьюз. Можливо, нарешті побачимо відродження Фабіо Якобсена, хоча надії на це стають дедалі більш примарними. На горбатих етапах за перемогу боротиметься зірковий Жуліан Алафіліпп, який проводить свій перший сезон у Tudor Cycling і поки що нічим у новій команді не відзначився.