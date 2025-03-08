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Падіння не завадило. Погачар виграв Страде Б’янке-2025

Олег Дідух — 8 березня 2025, 18:05
Падіння не завадило. Погачар виграв Страде Б’янке-2025
Тадей Погачар
x.com/uae_tour

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем знаменитої італійської одноденки Страде Б’янке. Це його друга поспіль та сумарно третя за чотири роки перемога на білих дорогах Тоскани. Словенець повторив рекорд легендарного Фабіана Канчеллари, який свої три перемоги здобув у 2008, 2012 і 2016 роках.

Результативною стала атака Погачара за 18 км до фінішу. Зазначимо, що з 50 км до фінішу чинний чемпіон світу впав на спуску, проте піднявся і наздогнав свого головного суперника, Тома Підкока з Q 36.5.

Британець у підсумку фінішував другим, програвши Погачару 1 хвилину і 24 секунди. Топ-3 замкнув партнер словенця по UAE Emirates, бельгієць Тім Велленс.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в неділю, 9 березня, стартує французька багатоденка Париж – Ніцца.

велоспорт Тадей Погачар Том Підкок Тім Велленс

велоспорт

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