Тур ОАЕ. Мерлір виграв другий етап поспіль
Тім Мерлір
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Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем шостого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ.
Сьогодні, 22 лютого, гонщики подолали 167 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем в Абу-Дабі.
У фінішному спринті чинний чемпіон Європи в груповій гонці випередив співвітчизника Яспера Філіпсена з Alpecin Deceuninck та італійця Джонатана Мілана з Lidl Trek. Для Мерліра це друга поспіль перемога на Турі ОАЕ. Вчора він виграв п’ятий етап багатоденки.
Лідерство в загальному заліку зберіг словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.
Результати шостого етапу:
Загальний залік:
У неділю, 23 лютого, Тур ОАЕ-2025 завершиться 176-кілометровим етапом з гірським фінішем на Джебель Хафіт – 10,9 км з середнім ухилом у 6,7%.