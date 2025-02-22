Тур ОАЕ. Мерлір виграв другий етап поспіль

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем шостого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ.

Сьогодні, 22 лютого, гонщики подолали 167 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем в Абу-Дабі.

Маршрут 6 етапу Туру ОАЕ procyclingstats.com

У фінішному спринті чинний чемпіон Європи в груповій гонці випередив співвітчизника Яспера Філіпсена з Alpecin Deceuninck та італійця Джонатана Мілана з Lidl Trek. Для Мерліра це друга поспіль перемога на Турі ОАЕ. Вчора він виграв п’ятий етап багатоденки.

🚴🇦🇪​ | Wow, Tim Merlier! Dat was wat. De andere sprinters zijn te druk met elkaar en dus gaat de Belg er vandoor, alsof hij een demarrage plaatst zeg! 🙌🇧🇪​



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/mRHpLioC8k — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 22, 2025

Лідерство в загальному заліку зберіг словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 23 лютого, Тур ОАЕ-2025 завершиться 176-кілометровим етапом з гірським фінішем на Джебель Хафіт – 10,9 км з середнім ухилом у 6,7%.