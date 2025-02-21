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Тур ОАЕ. Мерлір обіграв Мілана, фаворити втратили час

Олег Дідух — 21 лютого 2025, 16:23
Тур ОАЕ. Мерлір обіграв Мілана, фаворити втратили час
Тім Мерлір
Getty Images

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем п’ятого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ.

В рамках п’ятого етапу гонщики подолали рівнинну дистанцію в 160 км від Американського університету Дубая до Університету Хамдана бін Мохаммеда.

Маршрут 5 етапу Туру ОАЕ
Маршрут 5 етапу Туру ОАЕ
procyclingstats.com

Доля перемоги вирішувалася в масовому спринті з пелотону, хоча частина гонщиків виявилися відсічена двома завалами, які трапилися на останніх кілометрах дистанції. Мерлір виявився швидшим за двох італійців – Маттео Малучеллі з XDS Astana та Джонатана Мілана з Lidl Trek, який вчора виграв четвертий етап.

Лідерство у загальному заліку зберіг словенець Тадей Погачар із UAE Emirates, який разом із чинним чемпіоном гонки, бельгійцем Леннертом Ван Етвелтом із Lotto, брав участь у відриві дня.

Декілька претендентів на загальний залік втратили час через те, що потрапили у перший завал, який трапився трохи більше ніж за 3 км до фінішу. Карлос Родрігес, Фелікс Галль і Пабло Кастрільо програли 58 секунд, Х’ю Карті – 1 хвилину та 51 секунду, Поль Сейшас – 2 хвилини та 22 секунди.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 22 лютого, в рамках шостого етапу гонщики подолають 167 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем в Абу-Дабі.

Джонатан Мілан Тур ОАЕ Тім Мерлір

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