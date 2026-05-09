Сілва приніс Уругваю першу в історії перемогу на Джиро д’Італія

Олег Дідух — 9 травня 2026, 18:15
Гільєрмо Сілва
Getty Images

Уругвайський велогонщик команди XDS Astana Гільєрмо Сілва став переможцем другого етапу Джиро д'Італія-2026. У суботу, 9 травня, гонщики подолали 220 км горбистої дистанції між болгарськими містами Бургас і Велико Тарново.

Маршрут 2 етапу
giroditalia.it

У фінішному спринті з невеликої групи Сілва випередив німця Флоріана Шторка з Tudor Cycling та італійця Джуліо Чікконе з Lidl Trek. Це перша в історії Уругваю перемога на етапах Джиро д'Італія. Окрім цього, Сілва перехопив рожеву майку лідера загального заліку.

Етап запам'ятався великим завалом за 21 км до фінішу. В ньому постраждали ряд фаворитів загального заліку, серед яких – Адам Єйтс, Джей Вайн і Дерек Джі. Вайн зійшов із Джиро, Джі програв 1 хвилину і 1 секунду, Єйтс – більше 13 хвилин.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Напередодні перший етап виграв Поль Маньє. У неділю, 10 травня, в рамках третього етапу гонщики подолають 174 км здебільшого рівнинної дистанції з Пловдіва до Софії.

