Сілва приніс Уругваю першу в історії перемогу на Джиро д’Італія

Уругвайський велогонщик команди XDS Astana Гільєрмо Сілва став переможцем другого етапу Джиро д'Італія-2026. У суботу, 9 травня, гонщики подолали 220 км горбистої дистанції між болгарськими містами Бургас і Велико Тарново.

У фінішному спринті з невеликої групи Сілва випередив німця Флоріана Шторка з Tudor Cycling та італійця Джуліо Чікконе з Lidl Trek. Це перша в історії Уругваю перемога на етапах Джиро д'Італія. Окрім цього, Сілва перехопив рожеву майку лідера загального заліку.

A BREATHLESS finale won by XDS Astana’s Guillermo Thomas Silva 🤩🇺🇾 pic.twitter.com/IV9iwMtYa5 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 9, 2026

Етап запам'ятався великим завалом за 21 км до фінішу. В ньому постраждали ряд фаворитів загального заліку, серед яких – Адам Єйтс, Джей Вайн і Дерек Джі. Вайн зійшов із Джиро, Джі програв 1 хвилину і 1 секунду, Єйтс – більше 13 хвилин.

Напередодні перший етап виграв Поль Маньє. У неділю, 10 травня, в рамках третього етапу гонщики подолають 174 км здебільшого рівнинної дистанції з Пловдіва до Софії.