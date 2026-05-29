Джиро д’Італія. Кусс виграв "королівський" етап у Доломітах

Американський велогонщик команди Visma Lease a Bike Сепп Кусс став переможцем "королівського" 19 етапу Джиро д'Італія-2026 – 151 км гірської дистанції з Фельтре до П'яні ді Пецце.

У боротьбі з відриву Кусс випередив двох гонщиків Lidl Trek – канадця Дерека Джі та італійця Джуліо Чікконе. Для Кусса це четверта в кар'єрі перемога на етапах Гран турів і перша – на Джиро. 31-річний американець став 116-м гонщиком у історії, який за кар'єру вигравав етапи на всіх трьох Гран турах.

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг партнер Кусса по Visma Lease a Bike, данець Йонас Вінгегор. Австралієць Джей Хіндлі з Red Bull Bora вийшов на третє місце, потіснивги нідерландця Таймена Аренсмана з Netcompany Ineos.

Напередодні 18 етап виграв Поль Маньє. У суботу, 30 травня, в рамках 20 етапу гонщики подолають 199 км гірської дистанції з Джемони дель Фріулі до П'янкавалло.