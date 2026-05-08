Джиро д’Італія. Маньє виграв перший етап

У п'ятницю, 8 травня, у Болгарії стартував перший Гран тур велосезону-2026 – Джиро д'Італія. В рамках першого етапу гонщики подолали 156 км рівнинної дистанції з Несебира до Бургаса.

Маршрут 1 етапу Giro d'Italia

Доля етапу вирішувалася у масовому спринті з пелотону. Перемогу здобув француз Поль Маньє із команди Soudal Quick Step, який випередив данця Тобіаса Лунда Андресена із Decathlon CMA CGM і британця Ітана Вернона з NSN.

Для Маньє це перша в кар'єрі перемога на етапах Гран турів, яка дозволила йому захопити рожеву майку лідера загального заліку.

Результати першого етапу:

У суботу, 9 травня, в рамках другого етапу гонщики подолають 220 км горбистої дистанції з Бургаса до Веліко Тарново. На шляху гонщиків зустрінуться три перевали третьої категорії складності.