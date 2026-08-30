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Мас виграв 9-й етап Вуельти-2026 і закріпив лідерство перед днем відпочинку

Олег Дідух — 30 серпня 2026, 18:54
Мас виграв 9-й етап Вуельти-2026 і закріпив лідерство перед днем відпочинку
Енрік Мас
Getty Images

Іспанський велогонщик команди Movistar Енрік Мас став переможцем 9 етапу Вуельти-2026. У неділю, 30 серпня, гонщики подолали 187 км гірської дистанції з Вільяхойоси до Альто де Айтани.

Маршрут 9 етапу
Маршрут 9 етапу
La Flamme Rouge

У парному фінішному спринті на вершині заключного підйому Мас випередив британця Оскара Онлі з команди Netcompany Ineos. Топ-3 з відставанням у 12 секунд замкнув словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora.

Для Маса це друга в кар'єрі перемога на етапах Гран турів. Першу він здобув також на Вуельті, ще у 2018 році. Цей успіх дозволив Масу закріпити лідерство у загальному заліку гонки.

Результати 9 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 8 етап виграв Браян Кокар, а Тадей Погачар зійшов з гонки. У понеділок, 31 серпня, на Вуельті-2026 перший день відпочинку. Гонка відновиться у вівторок, 1 вересня, 185-кілометровою горбистою дистанцією з Алькараса до Ельче де ла Сьєрра.

Вуельта Оскар Онлі Енрік Мас

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