Мас виграв 9-й етап Вуельти-2026 і закріпив лідерство перед днем відпочинку

Іспанський велогонщик команди Movistar Енрік Мас став переможцем 9 етапу Вуельти-2026. У неділю, 30 серпня, гонщики подолали 187 км гірської дистанції з Вільяхойоси до Альто де Айтани.

Маршрут 9 етапу La Flamme Rouge

У парному фінішному спринті на вершині заключного підйому Мас випередив британця Оскара Онлі з команди Netcompany Ineos. Топ-3 з відставанням у 12 секунд замкнув словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora.

SPAIN CAN DREAM AT LA VUELTA 🇪🇸 Enric Mas marks his first day in the red jersey with a win on Stage 9! 🔥 pic.twitter.com/XrWNZbjLec — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 30, 2026

Для Маса це друга в кар'єрі перемога на етапах Гран турів. Першу він здобув також на Вуельті, ще у 2018 році. Цей успіх дозволив Масу закріпити лідерство у загальному заліку гонки.

Результати 9 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 8 етап виграв Браян Кокар, а Тадей Погачар зійшов з гонки. У понеділок, 31 серпня, на Вуельті-2026 перший день відпочинку. Гонка відновиться у вівторок, 1 вересня, 185-кілометровою горбистою дистанцією з Алькараса до Ельче де ла Сьєрра.