Мас виграв 9-й етап Вуельти-2026 і закріпив лідерство перед днем відпочинку
Іспанський велогонщик команди Movistar Енрік Мас став переможцем 9 етапу Вуельти-2026. У неділю, 30 серпня, гонщики подолали 187 км гірської дистанції з Вільяхойоси до Альто де Айтани.
У парному фінішному спринті на вершині заключного підйому Мас випередив британця Оскара Онлі з команди Netcompany Ineos. Топ-3 з відставанням у 12 секунд замкнув словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora.
Для Маса це друга в кар'єрі перемога на етапах Гран турів. Першу він здобув також на Вуельті, ще у 2018 році. Цей успіх дозволив Масу закріпити лідерство у загальному заліку гонки.
Результати 9 етапу:
Загальний залік:
Напередодні 8 етап виграв Браян Кокар, а Тадей Погачар зійшов з гонки. У понеділок, 31 серпня, на Вуельті-2026 перший день відпочинку. Гонка відновиться у вівторок, 1 вересня, 185-кілометровою горбистою дистанцією з Алькараса до Ельче де ла Сьєрра.