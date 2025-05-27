Джиро-2025. Перша перемога італійців, крах фаворитів

Італійський велогонщик команди XDS Astana Крістіан Скароні став переможцем 16 етапу Джиро д’Італія-2025.

У вівторок, 27 травня, гонщики подолали один із найскладніших гірських етапів нинішньої Джиро – 203 км з П’яццола суль Брента до Сан Валентіно. На шляху до фінішу гонщики подолали 4 підйоми: Карбонаре (12,9 км з середнім градієнтом у 4,6%), Кандраї (10,1 км, 7,6%), Санта Барбара (12,7 км, 8,3%) і Сан Валентіно (18,2 км, 6,1%).

Маршрут 16 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Скароні переміг із відриву, перетнувши фінішну лінію разом із своїм співвітчизником і партнером по команді Лоренцо Фортунато. Це перша перемога для представників Італії на поточній Джиро. Топ-3 з пелотону замкнув ще один представник Італії, Джуліо Пелліццарі.

Його партнер по Red Bull Bora Прімож Рогліч зійшов із Джиро по ходу сьогоднішнього етапу. Провальним виявився етап для ще одного передстартового топ-фаворита – іспанця Хуана Аюсо із UAE Emirates, який на фініші програв 14 хвилин і 47 секунд і втратив усі шанси на перемогу.

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг мескиканець Ісаак Дель Торо із UAE Emirates, щоправда, його перевага над Саймоном Єйтсом і Річардом Карапасом значно скоротилася.

Результати 16 етапу:

Загальний залік:

У середу, 28 травня, на гонщиків чекає ще один гірський етап: 155 км із Сан Мікеле аль Адідже до Барміо з подоланням перевалів Пассо Тонале, Мортіроло та Ле Мотте.