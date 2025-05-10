Легендарного велогонщика збили під час прогулянки на велосипеді

Легендарний німецький велогонщик Ян Ульріх отримав важкі травми під час прогулянки на велосипеді неподалік від власного дому.

Про це повідомляє Eurosport.

За їхньою інформацією, Ульріха збило авто. Легенда велоспорту отримав перелом ключиці та сильні забої. Зараз колишній спортсмен знаходиться у лікарні.

Через інцидент Ульріх був змушений скасувати свій візит у студію німецької версії Eurosport під час Джиро д’Італія-2025, яка стартувала вчора, 9 травня, у Албанії.

Ульріх був одним із найкращих велогонщиків світу на наприкінці ХХ і на почату ХХІ століть. У 1997 році виграв Тур де Франс, ще 5 разів ставав віцечемпіоном "Великої петлі". У 1999 році виграв Вуельту, двічі (у 1999 і 2001 роках) ставав чемпіоном світу в гонці з роздільним стартом, на Олімпіаді-2000 у Сіднеї завоював золото в груповій гонці.

Нагадаємо, через важке падіння на першому етапі з Джиро д’Італія зійшов Мікель Ланда.