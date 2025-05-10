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Ланда може пропустити решту сезону через травму, отриману на Джиро

Олег Дідух — 10 травня 2025, 13:25
Ланда може пропустити решту сезону через травму, отриману на Джиро
Мікель Ланда
x.com/giroditalia

Зірковий іспанський велогонщик Мікель Ланда отримав важку травму внаслідок падіння на першому етапі Джиро д’Італія-2025. У нього перелом 11-го хребця.

Про це повідомляє пресслужба його команди Soudal Quick Step.

За прогнозами лікарів, Ланді знадобиться декілька місяців на відновлення. Він точно пропустить липневий Тур де Франс. В кращому випадку 35-річний баск повернеться під кінець сезону, хоча не виключено, що цього року Ланда в гонках уже не з’явиться.

Нагадаємо, Ланда важко впав учора, 9 травня, на спуску за 6 км до фінішу першого етапу Джиро д’Італія-2025. Трасу він покинув на автомобілі швидкої допомоги.

Переможцем першого етапу Джиро-2025 став данський гонщик Мадс Педерсен із команди Lidl Trek.

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