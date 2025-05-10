Ланда може пропустити решту сезону через травму, отриману на Джиро

Зірковий іспанський велогонщик Мікель Ланда отримав важку травму внаслідок падіння на першому етапі Джиро д’Італія-2025. У нього перелом 11-го хребця.

Про це повідомляє пресслужба його команди Soudal Quick Step.

За прогнозами лікарів, Ланді знадобиться декілька місяців на відновлення. Він точно пропустить липневий Тур де Франс. В кращому випадку 35-річний баск повернеться під кінець сезону, хоча не виключено, що цього року Ланда в гонках уже не з’явиться.

Нагадаємо, Ланда важко впав учора, 9 травня, на спуску за 6 км до фінішу першого етапу Джиро д’Італія-2025. Трасу він покинув на автомобілі швидкої допомоги.

𝗡𝗢 𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥 😨😨😨



Caída durísima de Mikel Landa cuando tan solo quedaban 5 kilómetros para el final de la etapa



Pinta feo, muy feo 🙏#GirodItalia pic.twitter.com/XZJQIEvBSu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 9, 2025

Переможцем першого етапу Джиро-2025 став данський гонщик Мадс Педерсен із команди Lidl Trek.