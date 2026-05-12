Чемпіон Велоспорт

Дворазова олімпійська чемпіонка завершила кар’єру заради роботи медсестрою

Олег Дідух — 12 травня 2026, 13:43
Кеті Арчібальд
Getty Images

Знаменита британська трекова велогонщиця Кеті Арчібальд оголосила про завершення кар'єри у віці 32 років.

Про це повідомляє ВВС.

Таке рішення спортсменки для багатьох стало несподіваним, оскільки нещодавно її включили до складу збірної Шотландії на Ігри Співдружності-2026, які пройдуть з 23 липня до 2 серпня у Глазго. Причиною такого рішення Арчібальд стало бажання зосередитися на своїй новій професії – британка стала медсестрою.

Арчібальд – одна із найкращих трекових велогощиць свого покоління. За кар'єру вона завоювала два золота та одне срібло Олімпіад, 7 титулів чемпіонки світу та 21 золото за чемпіонатах Європи з велотреку.

Нагадаємо, напередодні Поль Маньє виграв третій етап Джиро д'Італія-2026.

