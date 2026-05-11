Австрійський біатлоніст оголосив про завершення кар’єри

Олег Дідух — 11 травня 2026, 13:23
Давід Коматц
Відомий австрійський біатлоніст Давід Коматц ухвалив рішення завершити спортивну кар'єру у віці 34 років.

Про це сам спортсмен повідомив на особистій сторінці в Інстаграмі.

"Сьогодні настав день, коли я оголошую про завершення своєї кар'єри. З усмішкою згадую цей неймовірний шлях — емоційний, захопливий, подекуди болючий, але справді успішний. Особливу подяку хочу висловити своїм колегам, друзям, уболівальникам, спонсорам, усім, хто мене підтримував, Федеральній армії та насамперед моїй родині, яка знову і знову допомагала мені не здаватися й завжди була поруч. На цьому все!", – заявив австрієць.

Коматц виступав на Кубку світу з сезону-2013/14. Головні успіхи у його кар'єрі – дві срібні медалі чемпіонатів світу: в 2021 році – у змішаній естафеті, у 2023 році – в сингл-міксті. Також завоював золото та бронзу в естафеті та спринті відповідно на чемпіонаті Європи 2014 року в чеському Нове Место. Брав участь у зимовій Олімпіаді 2022 року.

Раніше повідомлялося про те, шо норвезька біатлоністка Рагнхільд Фемстейневік пропустить сезон-2025/26 через вагітність.

