Відомий нідерландський форвард оголосив про завершення кар’єри

Іменитий нідерландський нападник Твенте Ріккі Ван Вольфсвінкель оголосив про завершення кар'єри у віці 37 років. Він повішає свої бутси на цвях наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба Твенте.

Ван Вольфсвінкель виступає за Твенте з 2021 року. У поточному сезоні на рахунку ветерана 10 голів у 31 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.

Ван Вольфсвінкель найбільше відомий за виступами за португальський Спортинг у 2011 – 2013 роках. Також захищав кольори Вітесса, Утрехта, Норвіча, Сент-Етьєнна, Бетіса та Базеля. В 2010 і 2013 роках провів два матчі за збірну Нідерландів, голами не відзначався.

