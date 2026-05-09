Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній захисник Аталанти та Ювентуса завершив кар’єру

Олег Дідух — 9 травня 2026, 15:35
Колишній захисник Аталанти та Ювентуса завершив кар’єру
Андреа Мазьєлло
Getty Images

Відомий італійський захисник Андреа Мазьєлло ухвалив рішення завершити спортивну кар'єру у віці 40 років.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

З 2022 року Мазьєлло виступає за клуб Серії В Зюдтіроль. Попереду на команду чекає плейоф за збереження прописки в Серії В. Проте Мазьєлло вирішив завершити кар'єру негайно, і в матчах із Барі участі не братиме.

Захисник найбільше відомий за виступами за Барі та Аталанту, де провів один сезон разом із Русланом Малиновським. Окрім цього, грав за Луккезе, Ювентус, Авелліно, Сієну та Дженоа, де встиг пограти під керівництвом Андрія Шевченка. За Ювентус провів лише 1 матч.

У 2004 – 2006 роках Мазьєлло провів 21 матч за молодіжні збірні Італії різних вікових категорій.

Напередодні Фрозіноне забезпечив собі вихід у Серію А на наступний сезон.

Завершення кар'єри

Завершення кар'єри

Ексгравець Донецька та чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри
5-разовий чемпіон Бундесліги оголосив про завершення кар'єри у 30 років
Відомий нідерландський форвард оголосив про завершення кар’єри
Відомий німецький біатлоніст завершив кар’єру
Відома латвійська тенісистка оголосила про завершення кар’єри

Останні новини