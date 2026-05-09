Колишній захисник Аталанти та Ювентуса завершив кар’єру

Відомий італійський захисник Андреа Мазьєлло ухвалив рішення завершити спортивну кар'єру у віці 40 років.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

З 2022 року Мазьєлло виступає за клуб Серії В Зюдтіроль. Попереду на команду чекає плейоф за збереження прописки в Серії В. Проте Мазьєлло вирішив завершити кар'єру негайно, і в матчах із Барі участі не братиме.

Захисник найбільше відомий за виступами за Барі та Аталанту, де провів один сезон разом із Русланом Малиновським. Окрім цього, грав за Луккезе, Ювентус, Авелліно, Сієну та Дженоа, де встиг пограти під керівництвом Андрія Шевченка. За Ювентус провів лише 1 матч.

У 2004 – 2006 роках Мазьєлло провів 21 матч за молодіжні збірні Італії різних вікових категорій.

