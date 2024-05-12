Кой виграв 9 етап Джиро д'Італія
— 12 травня, 18:26
Відбувся дев'ятий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув нідерландський гонщик з Visma – Lease a Bike Олав Кой (4:44:22).
У фінішному спринті з пелотону він випередив Джонатан Мілан (Lidl-Trek) та Хуана Себастьяна Молано (UAE Team Emirates).
Гонщики проїхали спринтерський маршрут у 214 км від Авеццано до Неаполя з одним категорійним підйомом і горбистим рельєфом у розв'язці.
Нагадаємо, два останніх етапи виграв Тадей Погачар з UAE Team Emirates, який зберіг рожеву майку лідера туру.
У понеділок, 13 травня, на гонщиків чекає день відпочинку.