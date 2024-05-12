Кой виграв 9 етап Джиро д'Італія

Відбувся дев'ятий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув нідерландський гонщик з Visma – Lease a Bike Олав Кой (4:44:22).

У фінішному спринті з пелотону він випередив Джонатан Мілан (Lidl-Trek) та Хуана Себастьяна Молано (UAE Team Emirates).

🚴🇮🇹 | Geen Jhonatan Narváez, geen Jonathan Milan! Nee, het is Olav Kooij die wint! Zijn eerste etappezege in een grote ronde! ​👏​​👏​ #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/FIjgmOqfBv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2024

Гонщики проїхали спринтерський маршрут у 214 км від Авеццано до Неаполя з одним категорійним підйомом і горбистим рельєфом у розв'язці.

Нагадаємо, два останніх етапи виграв Тадей Погачар з UAE Team Emirates, який зберіг рожеву майку лідера туру.

У понеділок, 13 травня, на гонщиків чекає день відпочинку.