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Кой виграв 9 етап Джиро д'Італія

— 12 травня, 18:26
Кой виграв 9 етап Джиро д'Італія

Відбувся дев'ятий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув нідерландський гонщик з Visma – Lease a Bike Олав Кой (4:44:22).

У фінішному спринті з пелотону він випередив Джонатан Мілан (Lidl-Trek) та Хуана Себастьяна Молано (UAE Team Emirates).

Гонщики проїхали спринтерський маршрут у 214 км від Авеццано до Неаполя з одним категорійним підйомом і горбистим рельєфом у розв'язці.

Нагадаємо, два останніх етапи виграв Тадей Погачар з UAE Team Emirates, який зберіг рожеву майку лідера туру.

У понеділок, 13 травня, на гонщиків чекає день відпочинку.

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