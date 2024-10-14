Велогонщик помер від серцевого нападу підчас чемпіонату Європи з гревелу

60-річний італійський велогонщик-любитель Сільвано Янес помер вчора в Асьяго (Італія) від серцевого нападу підчас чемпіонату Європи з гревелу – дисципліни велоспорту, в якій спортсмени змагаються на здебільшого гравійних дорогах.

Про це повідомила пресслужба Європейського союзу велосипедистів (UEC).

Янес змагався в аматорській категорії. Після звістки про смерть італійця аматорську гонку зупинили, змагання професіоналів вирішили довести до кінця.

60-річний Янес ніколи не виступав на професійному рівні, проте був дуже відомим гонщиком-аматором. У 2013 році він став чемпіоном світу з маунтинбайку серед ветеранів.

Нагадаємо, вчора українка Мілана Ушакова посіла третє місце на юніорській Chrono des Nations.