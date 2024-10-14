Українська велогонщиця посіла третє місце на відомій велогонці у Франції

Українська велогонщиця Мілана Ушакова показала третій результат у жіночій юніорській версії відомої французької велогонки Chrono des Nations – гонки з роздільним стартом на 16,65 км.

17-річна спортсменка, яка представляла на цих змаганнях збірну України, програла тільки бельгійці Луці Фірстрате та француженці Амбре Жуно.

Підсумкові результати:

У дорослих жінок перемогу здобула австралійка Грейс Браун, яка випередила італійку Вітторію Гуацціні та австрійку Анну Кізенхофер. У чоловіків найкращий результат показав швейцарець Штефан Кюнг. Компанію на подіумі йому склали австралієць Джей Вайн та данець Йохан Прайс-Пейтерсен.

Ушакова у поточному шосейному сезоні здобула 5 перемог, зокрема оформивши золотий дубль на чемпіонаті України серед юніорів.

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