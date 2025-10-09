Відомий спортивний коментатор загинув під час бігу з биками

Відомий французький спортивний коментатор Гійом Ді Грація загинув у віці 52 років.

Про це повідомляє IDL Pro Cycling.

Трагічний інцидент стався у департаменті Гард (Франція) під час фестивалю бігу з биками (Енсьєрро).

Ді Грація був відомим велокоментатором і журналістом. Протягом останніх 26 років коментував велоспорт на телеканалі Eurosport, писав статті для газети L’Equipe.

У травні поточного року Ді Грація потрапив у скандал. Його відсторонили від роботи на тиждень через непристойні дії щодо візажистки, яка гримувала його перед ефіром. В липні його повторно відсторонили від роботи, через що він вперше за багато років не працював на Тур де Франс.

