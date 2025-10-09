Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Демар оголосив про завершення кар’єри

Олег Дідух — 9 жовтня 2025, 15:08
Демар оголосив про завершення кар’єри
Арно Демар
Instagram

Відомий французький велогонщик команди Arkea Samsic Арно Демар завершить кар’єру наприкінці поточного сезону.

Про це повідомив сам 34-річний спортсмен на особистій сторінці в X (Twitter).

Прощальною гонкою в кар’єрі Демара стане французька одноденка Париж – Тур, яка відбудеться в неділю, 12 жовтня.

Професійна кар’єра француза стартувала в 2012 році. Демар був одним із найкращих спринтерів і одноденників свого покоління.

Читайте також :
Перемоги Погачара та Евенепула на чемпіонаті Європи. Підсумки тижня

Його головний успіх – перемога на Мілан – Санремо 2016 року. Також Демар здобув 10 перемог на етапах Гран турів – 8 на Джиро д’Італія та 2 – на Тур де Франс. У 2020 та 2022 роках вигравав спринтерський залік Джиро.

Тричі (в 2014, 2017 і 2020 роках) Демар ставав чемпіоном Франції в груповій гонці. В 2011 році завоював золото чемпіонату світу серед молоді, двічі ставав віцечемпіоном Європи серед дорослих.

велоспорт Завершення кар'єри

велоспорт

Циклокрос та крос-кантрі можуть бути додані до зимової Олімпіади
Ізраїльська велокоманда змінить назву під тиском пропалестинських активістів
Підкорив світовий велоспорт, перетворив Сассуоло на Попелюшку Серії А. Славетна історія Джорджо Сквінці
Колишній тренер Погачара пояснив, чому Тадей – GOAT
Крістофф оголосив про завершення кар’єри

Останні новини