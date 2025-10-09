Демар оголосив про завершення кар’єри

Відомий французький велогонщик команди Arkea Samsic Арно Демар завершить кар’єру наприкінці поточного сезону.

Про це повідомив сам 34-річний спортсмен на особистій сторінці в X (Twitter).

Прощальною гонкою в кар’єрі Демара стане французька одноденка Париж – Тур, яка відбудеться в неділю, 12 жовтня.

Професійна кар’єра француза стартувала в 2012 році. Демар був одним із найкращих спринтерів і одноденників свого покоління.

Його головний успіх – перемога на Мілан – Санремо 2016 року. Також Демар здобув 10 перемог на етапах Гран турів – 8 на Джиро д’Італія та 2 – на Тур де Франс. У 2020 та 2022 роках вигравав спринтерський залік Джиро.

Тричі (в 2014, 2017 і 2020 роках) Демар ставав чемпіоном Франції в груповій гонці. В 2011 році завоював золото чемпіонату світу серед молоді, двічі ставав віцечемпіоном Європи серед дорослих.