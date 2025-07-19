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Евенепул зійшов з Тур де Франс-2025

Олег Дідух — 19 липня 2025, 15:33
Евенепул зійшов з Тур де Франс-2025
Ремко Евенепул
x.com/LeTour

Зірковий бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Ремко Евенепул припинив боротьбу на Тур де Франс-2025 під час 14 етапу гонки. Це трапилося за 102 км до фінішу, під час підйому на легендарний перевал Коль ду Турмале.

Евенепул випав з пелотону на самому початку перевалу, і через декілька кілометрів вирішив припинити боротьбу. На момент сходу абсолютний олімпійський чемпіон Парижа йшов третім у загальному заліку та носив білу майку найкращого молодого гонщика. Аналогічним було його турнірне становище за підсумками минулорічного Туру.

На нинішній "Великій петлі" Евенепул встиг виграти п’ятий етап – гонку з роздільним стартом на 33 км зі стартом і фінішем у Кані.

Окрім Ремко, боротьбу на Турі припинив ще один відомий гонщик – данець Маттіас Ск’єлмосе з команди Lidl Trek. Він важко впав на початку сьогоднішнього етапу.

Тур де Франс Ремко Евенепул Маттіас Ск'єлмосе

Ремко Евенепул

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