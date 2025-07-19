Евенепул зійшов з Тур де Франс-2025

Зірковий бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Ремко Евенепул припинив боротьбу на Тур де Франс-2025 під час 14 етапу гонки. Це трапилося за 102 км до фінішу, під час підйому на легендарний перевал Коль ду Турмале.

Евенепул випав з пелотону на самому початку перевалу, і через декілька кілометрів вирішив припинити боротьбу. На момент сходу абсолютний олімпійський чемпіон Парижа йшов третім у загальному заліку та носив білу майку найкращого молодого гонщика. Аналогічним було його турнірне становище за підсумками минулорічного Туру.

A sight no cycling fan wants to see 😢



Remco Evenepoel abandons the Tour de France 💔 pic.twitter.com/8LpJluYQRZ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2025

На нинішній "Великій петлі" Евенепул встиг виграти п’ятий етап – гонку з роздільним стартом на 33 км зі стартом і фінішем у Кані.

Окрім Ремко, боротьбу на Турі припинив ще один відомий гонщик – данець Маттіас Ск’єлмосе з команди Lidl Trek. Він важко впав на початку сьогоднішнього етапу.