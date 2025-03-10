"Гонка двох морів". Прев’ю велобагатоденки Тіррено – Адріатико-2025

У понеділок, 10 березня, в Італії стартує одна із найпрестижніших тижневих багатоденок велокалендаря – Тіррено – Адріатико. Назва говорить сама за себе: ця гонка стартує на узбережжі Тірренського моря, за 7 змагальних днів пересікає Апеннінський півострів напоперек і фінішує на узбережжі Адріатики. За це багатоденка отримала прізвисько "Гонка двох морів".

Щороку переможцеві Тіррено – Адріатико вручають трофей у вигляді великого позолоченого тризуба – зброї давньоримського бога моря, Нептуна. Офіційно цей приз називається "трофеєм повелителя морів".

The two seas are calling: the legends clash

once again. It's time for Tirreno Adriatico @CA_Ita 2025 🔱



I due mari chiamano: le leggende tornano a sfidarsi. È tempo di Tirreno Adriatico @CA_Ita 2025 🔱#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/HtqQoPRsqo — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) February 7, 2025

Тіррено – Адріатико зазвичай відбувається на початку березня, паралельно з іншою дуже престижною тижневою багатоденкою, французькою Париж – Ніцца. Проводить "Гонку двох морів" один із двох найбільших організаторів велогонок, італійська компанія RCS Sport. І проведення, можливо, двох найпрестижніших тижневих багатоденок паралельно є свого роду символом протистояння двох найкрупніших організаторів – RCS Sport і ASO, яка проводить найпрестижніші французькі гонки, включно з Париж – Рубе та Тур де Франс.

Концепція Тіррено – Адріатико також багато в чому схожа на Париж – Ніцца: зазвичай тут не обходиться без високих гір, проте бувають сезони, коли маршрут не надто складний, що значно розширює список претендентів на найвищі місця в загальному заліку. Так, наприклад, було у позаминулому десятилітті, коли Тіррено – Адріатико вигравали такі гонщики, як Оскар Фрейре, Філіппо Поццато та Фабіан Канчеллара.

Історія та факти

– Тіррено – Адріатико – гонка більш молода, ніж її прямий конкурент, Париж – Ніцца. Вперше "Гонка двох морів" була проведена у 1966 році, у поточному році вона пройде в ювілейний, 60-й раз в історії. Першим переможцем Тіррено – Адріатико став італієць Діно Дзандегу, у першому виданні гонка складалася всього з трьох етапів сумарною дистанцією в 604 км. На той час вона називалася Три дні Півдня. Це пов’язано з тим, що на той час більшість головних гонок Італії відбувалися на півночі країни, і Тіррено – Адріатико, яка відбувалася значно південніше, протиставляла себе Мілан – Сан Ремо, Ломбардії та іншим одноденкам.

– Найуспішнішим гонщиком в історії Тіррено – Адріатико є легендарний бельгієць Роджер Де Флемінк, який перемагав у загальному заліку шість разів поспіль у період з 1972 до 1977 року. Той факт, що на зорі існування "Гонки двох морів" на ній домінував геніальний класик, проте відверто скромний гірник, чітко ілюструє те, наскільки іншим був характер багатоденки в ті часи. Жоден інший гонщик не тріумфував у генеральній класифікації більше ніж два рази.

x.com/TirrenAdriatico

– Найчастіше Тіррено – Адріатико вигравали господарі, італійці – 24 рази. 8 перемог на рахунку бельгійців, 5 – у швейцарців. Останні перемоги Італії датовані 2012 і 2013 роками, коли двічі поспіль перемагав великий Вінченцо Нібалі.

– Головний успіх в історії України на Тіррено – Адріатико – перемога Дмитра Грабовського в гірському заліку в 2010 році. Найближче до перемоги на етапі підібрався у 2009 році Володимир Дума, який посів друге місце на першому етапі, у боротьбі з відриву поступившись французу Жюльєну Ель Фаресу.

Маршрут

Тіррено – Адріатико-2025 – це 7 етапів сумарною дистанцією 1142 км і сукупним набором висоти у 14250 метрів. Із цих 7 етапів 6 будуть груповими. 12-й раз поспіль "Гонка двох морів" стартуватиме у Лідо ді Камайоре, і вчетверте поспіль перший етап пройде у форматі розділки. Її дистанція складе 11,5 км.

Маршрут 1 етапу Тіррено - Адріатико-2025 tirrenoadriatico.it

Маршрут розділки абсолютно столоподібний – на морському узбережжі інакше і не може бути. І той факт, що маршрут гонки пролягатиме повністю вздовж узбережжя Тірренського моря, робить дистанцію дуже продувною. Фактор сили і напрямку вітру може дуже відчутно вплинути на підсумкові результати, а менеджменту команд доведеться консультуватися із синоптиками, перш ніж вирішити, у яку стартову групу заявляти капітанів своїх команд.

Із шести групових етапів два будуть рівнинними – другий і заключний, сьомий, із фінішем у Сан Бенедетто дель Тронто.

Непростим буде третій етап – 239 км із сумарним набором висоти у понад 3300 метрів. Після двох гірських премій на першій половині дистанції на гонщиків чекатиме 18-кілометровий тягун із середнім градієнтом у 3% перед фінішем у Фоліньо. Сам по собі він простий, за виключенням перших двох кілометрів із середнім ухилом у 8,1%. Якби не фактор дистанції у 239 км – навряд чи тут варто би було чекати якоїсь селекції. Хоча у будь-якому випадку шанси побачити спринт із доволі великої групи високі.

Маршрут 3 етапу Тіррено - Адріатико-2025 tirrenoadriatico.it

Четвертий етап із Норчії до Тразакко також принесе гонщикам непросто випробування у плані рельєфу – чого вартує хоча б перевал Валіко Ла Крочетта (12,4 км, 5%). Втім, розташовані усі підйоми на першій половині дистанції, а фінішна частина – рівнинна. Тому, найімовірніше, і на четвертому етапі ми побачимо масовий спринт.

Наступного дня масового спринта чекати вже точно не варто. Гонщикам доведеться подолати 205 км класичного панчерського маршруту з сумарним набором висоти у 3400 метри. У розв’язці гонщики подолають два поспіль підйоми – Монте Санта Кроче (3,4 км, 8,8%) та Монте делла Серра (4,7 км, 6,6%). Спринтерам тут точно ловити нічого, а хтось із грандів загального заліку може програти час прямим конкурентам.

Маршрут 5 етапа Тіррено - Адріатико-2025 tirrenoadriatico.it

Втім, вирішальним стане шостий етап: 167 км із гірським фінішем у підйом Фронтіньяно: 7,6 км із середнім градієнтом у 8%. Безумовно, головне випробування Тіррено – Адріатико-2025 і сцена вирішальної битви за позолочений тризуб Нептуна. Наступного дня гонка фінішуватиме спринтерським етапом до Сан Бенедетто дель Тронто.

Маршрут 6 етапу Тіррено - Адріатико-2025 tirrenoadriatico.it

Фаворити

Як і на Париж – Ніцца, на Тіррено – Адріатико також очікуємо побачити дуель двох найкращих команд світу – Visma Lease a Bike та UAE Emirates. Втім, в Італії в статусі головного фаворита виступатиме UAE Emirates,яка привезла минулорічного віцечемпіона Хуана Аюсо. Талановитий іспанець знову дуже сильно розпочинає сезон – на його рахунку всього 3 гоночних дні у 2025 році, та при цьому вже дві перемоги – на французькій Фон Дром Классік та італійській Трофео Лайгуелья. Саме іспанця можна вважати головним фаворитом "Гонки двох морів".

Окрім нього, поборотися за золотий тризуб може також віцечемпіон Тіррено – Адріатико-2019, Адам Єйтс, який у поточному сезоні уже переміг у загальному заліку Туру Омана, де склад учасників був досить солідним. Також можна чекати сюрпризів від мексиканського суперталанта Ісаака Дель Торо, який проводить свій другий сезон у професіоналах.

x.com/TeamEmiratesUAE

Чим відповідатиме Visma Lease a Bike? Перш за все, братом-близнюком Адама, Саймоном Єйтсом, який вигравав Тіррено – Адріатико у 2020 році. Саймон розпочинає свій перший сезон у Visma Lease a Bike, і поки що у 2025 році не провів жодного гоночного дня. Альтернативний варіант – бельгійський талант Кіан Уйтдебрукс, який замкнув топ-5 на Турі Омана та в цілому виступає на тижневих багатоденках дуже стабільно. Також не варто забувати про угорця Аттілу Вальтера.

Хто може кинути виклик двом топ-командам? Перш за все, Bahrain Victorious на чолі з найкращим багатоденником Італії, Антоніо Тібері. Окрім нього, за високі місця здатні поборотися Пельо Більбао та віцечемпіон Тіррено – Адріатико 2018 року, Дам’яно Карузо. Капітаном Red Bull Bora буде третій призер "Гонки двох морів" минулого року, Джей Хіндлі. Не варто також недооцінювати Максіма Ван Гілса, хоча він нещодавно перехворів і був змушений пропустити Страде Б’янке.

Може поборотися за високі місця Річард Карапас, який лише під кінець свого другого сезону в EF Education EasyPost подолав тривалий спад у кар’єрі. Втім, рівнинна розділка може стати для нього проблемою, тим більше, що надзвичайно важких гірських етапів у маршруті немає. На окремих етапах можуть пошуміти також Бен Хілі та Естебан Чавес. Капітаном Soudal Quick Step буде Мікель Ланда, хоча він також може програти занадто багато на першому етапі. Альтернативою баску в складі екскоманди Патріка Лефевра може стати новачок команди, Валентен Паре-Пентр.

Мікель Ланда instagram.com/landameana

У складі Ineos Grenadiers присутній переможець Тіррено – Адріатико 2018 року, Міхал Квятковскі, хоча польський ветеран уже давно не показує високих результатів на багатоденках. Тим більше, що у суботу він неприємно впав на Страде Б'янке. Капітаном Israel Premier Tech буде одне із відкриттів минулого сезону, Дерек Джі. Нинішній сезон 27-річний канадець розпочав із перемогу в загальному заліку іспанської багатоденки Гран Каміньо.

Groupama FDJ доволі несподівано відправила свого капітана, Давіда Годю, на не Париж – Ніцца, а на Тіррено – Адріатико, де 28-річний француз виступить вперше. На Турі Оману в лютому Годю став третім у загальному заліку, і, схоже, підходить до дебюту на італійській гонці у хорошій формі.

Три потенційних претенденти на загальний залік у Movistar. Найро Кінтана вигравав Тіррено – Адріатико у 2015 і 2017 роках. Нехай найкращі часи в кар’єрі колумбійського ветерана залишилися позаду, проте заїхати у топ-10 генеральної класифікації йому під силу. Окрім нього, у складі Movistar також присутні Давіде Формоло та Ейнер Рубіо, який у минулому сезоні заїхав у топ-10 загального заліку Джиро д’Італія.

Поряд із Тібері, головною надією Італії на домашній гонці буде Джуліо Чікконе, який приїхав у статусі одноосібного капітана Lidl Trek. Зараз він у чудовій формі, у лютому став другим у загальному заліку Туру ОАЕ, програвши лише Погачару. Хоча розділка на першому етапі може вдарити по призових шансах Джуліо.

Джуліо Чікконе instagram.com/ciccone_giulio

Також італійці можуть розраховувати на Лоренцо Фортунато з XDS Astana, молодого таланта Андреа Піганцолі з Polti та Філіппо Дзану, який ділитиме капітанські повноваження в Jayco AlUla з Едді Данбаром. Не забуваємо про досвідченого баска Йона Ісагірре, у форматі тижневої багатоденки можуть приємно здивувати Том Підкок і Марк Хірші, тим більше, що перший нещодавно блискуче виступив на Страде Б’янке.

Окрім них, до зіркових мисливців за окремими етапами слід віднести Матьє Ван дер Пула, який підходить до Тіррено – Адріатико всього з одним гоночним днем у сезоні. Філіппо Ганна робитиме ставку на перемогу в розділці в перший день, тим більше, що траса йому чудово підходить.

Джонатан Мілан x.com/uae_tour

Зіркових спринтерів також буде чимало. Перш за все, мова йде про Джонатана Мілана, який виграв два етапи на Турі ОАЕ, а також про Олава Коойя. Може поборотися з ними найкращий спринтер минулорічного Тур де Франс, Біньям Гірмай. Не списуємо з рахунків також Сема Беннетта та Ділана Груневегена. Останній за чистою швидкістю здатен боротися з тим же Міланом, проте часто має проблеми у позиційній боротьбі. Високих місць на рівнинних етапах також очікуємо від Паскаля Аккерманна, Браяна Кокара та італійців із Q36.5 – Джакомо Ніццоло та Маттео Москетті.