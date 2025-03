"Гонка двох морів". Прев’ю велобагатоденки Тіррено – Адріатико-2025

The two seas are calling: the legends clash

once again. It's time for Tirreno Adriatico @CA_Ita 2025 🔱



I due mari chiamano: le leggende tornano a sfidarsi. È tempo di Tirreno Adriatico @CA_Ita 2025 🔱#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/HtqQoPRsqo