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Джиро д’Італія. Продомм виграв гірський етап із відриву

Олег Дідух — 30 травня 2025, 18:45
Джиро д’Італія. Продомм виграв гірський етап із відриву
Ніколя Продомм
La Presse

Французький велогонщик команди Decathlon Ag2r Ніколя Продомм став переможцем 19 етапу Джиро д’Італія-2025.

Сьогодні, 30 травня, гонщики подолали 166 км гірського маршруту з Б’єлли до Шамполюка з подоланням перевалів Кроче Серра (11,3 км із середнім ухилом у 4,6%), Коль Тцекор (15,8 км, 7,7%), Коль Сан-Панталео (16,5 км, 7,2%), Коль де Ду (15,3 км, 6,9%) і Антаньо (9,5 км, 4,6%).

Маршрут 19 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 19 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

Продомм був учасником відриву дня і став єдиним, хто втримався під натиском пелотону. Друге та третє місця забрали лідер і віцелідер загального заліку – мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates і еквадорець Річард Карапас із EF Education EasyPost.

Результати 19 етапу:

Загальний залік:

Доля перемоги в Джиро вирішиться у суботу, 31 травня, на гірському 20 етапі – 205 км із Верра до Сестрієре. Вчора, 29 травня, 18 етап виграв Ніко Денц.

Джиро д'Італія Річард Карапас Ісаак Дель Торо

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