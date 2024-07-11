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Гірмай втретє виграв етап Тур де Франс

Станіслав Лисак — 11 липня, 18:15
Гірмай втретє виграв етап Тур де Франс

11 липня відбувся дванадцятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув еритрейський гонщик команди Intermarche-Wanty Біньям Гірмай, який випередив бельгійця Ван Арта Ваута та француза Демара Арно в спринті. Для Гірмая це вже третя перемога на турі в 2024-му. Раніше африканець тріумфував на третьому та восьмому етапах.

Зазначимо, що рівнинний етап (203,6 км) стартував у департаменті Канталь, а фінішував у департаменті Ло і Гаронна. Загальний набір висоти склав 2400 метрів, а довжина фінішної прямої склала 1200 м.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар.

Напередодні Вінгегор здобув важку перемогу на 11 етапі, здолавши в спринті Погачара.

Тур де Франс Tour de France-2024 Біньям Гірмай

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