Гірмай втретє виграв етап Тур де Франс

11 липня відбувся дванадцятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув еритрейський гонщик команди Intermarche-Wanty Біньям Гірмай, який випередив бельгійця Ван Арта Ваута та француза Демара Арно в спринті. Для Гірмая це вже третя перемога на турі в 2024-му. Раніше африканець тріумфував на третьому та восьмому етапах.

Зазначимо, що рівнинний етап (203,6 км) стартував у департаменті Канталь, а фінішував у департаменті Ло і Гаронна. Загальний набір висоти склав 2400 метрів, а довжина фінішної прямої склала 1200 м.

🚴🇫🇷 | Wow, Biniam Girmay doet het weer. Op de lange finishstraat laat hij zien wie de beste sprinter is. Een hattrick voor de man uit Eritrea! 🙌🇪🇷 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/8ZIrLrJ5E4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 11, 2024

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар.

Напередодні Вінгегор здобув важку перемогу на 11 етапі, здолавши в спринті Погачара.