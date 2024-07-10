Вінгегор на зубах вирвав перемогу у Погачара на 11 етапі Тур де Франс

Данський велогонщик команди "Jumbo-Visma" Йонас Вінгегор став переможцем 11 туру Тур де Франс-2024.

Другим, із відставанням у кілька миттєвостей, на фініш приїхав словенець Тадей Погачар. Третє місце посів бельгієць Ремко Евенпул.

За 31 кілометр до фініша Тадей Погачар здійснив атаку на кшталт тієї, яку проводив на 4 етапі на Коль дю Галіб’є.

Спочатку йому вдалося відчепити своїх опонентів, найбільше з яких втратив Евенпул. Ситуація у данця Йонаса Вінгегора та словенця Приможа Рогліча була дещо кращою, оскільки вони скоординувались і кинулись навздогін Погачару.

Втім, і чемпіон Джиро д’Італія виявився не вічним, і вже через 16 км Вінгегор дістав Тадея. Натомість Рогліч не зміг втримати темп данця, і згодом уже його наздогнав Евенпул. Так попарно представники "Великої четвірки" й їхали до фінішу, який в спринтерській дуелі несподівано виграв Вінгегор.

🏆 Jonas Vingegaard wins an epic stage in Le Lioran!



🏆 Jonas Vingegaard remporte une étape magnifique au Lioran !#TDF2024 pic.twitter.com/qE83eNQrJ3 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

Третім через 25 секунд після дуету лідерів приїхав Евенпул, оскільки за 2 км до завершення етапу Рогліч впав на спуску, програвши в підсумку переможцю 55 секунд.

Зазначимо, що це був гірський етап з 6 підйомами. Загальний набір висоти становив 4350 метрів.

Жовту майку лідера Туру утримує Погачар, друге місце зберіг Евенпул, який відстає від словенця на 1,06 хв, Вінгегор — третій з відставанням 1,14.