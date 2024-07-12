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Олімпійський чемпіон пропустить етап Тур де Франс

Владислав Уткін — 12 липня, 13:46
Олімпійський чемпіон пропустить етап Тур де Франс

Cловенський велогонщик команди Red Bull Bora-hansgrohe Прімож Рогліч не вийде на старт 13 етапу Тур де Франс-2024 через травму.

Про це повідомила пресслужба команди.

"Прімож Рогліч пройшов ретельне обстеження у наших медиків після вчорашнього етапу і ще раз сьогодні вранці. Прийнято рішення, що він не стартуватиме сьогодні, щоб зосередитися на майбутніх цілях. Ми бажаємо тобі якнайшвидшого одужання, Прімож", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що 34-річний спортсмен отримав ушкодження, коли упав за 12,5 км до фінішу на 12-му етапі велобагатоденки.

Рогліч є олімпійським чемпіоном 2020 року. У 2017 році став першим словенцем, який виграв етап Тур де Франс.

Тур де Франс Tour de France-2024

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