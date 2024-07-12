Олімпійський чемпіон пропустить етап Тур де Франс

Cловенський велогонщик команди Red Bull Bora-hansgrohe Прімож Рогліч не вийде на старт 13 етапу Тур де Франс-2024 через травму.

Про це повідомила пресслужба команди.

"Прімож Рогліч пройшов ретельне обстеження у наших медиків після вчорашнього етапу і ще раз сьогодні вранці. Прийнято рішення, що він не стартуватиме сьогодні, щоб зосередитися на майбутніх цілях. Ми бажаємо тобі якнайшвидшого одужання, Прімож", — йдеться у заяві.

🇫🇷 #TDF2024



Primož Roglič underwent careful examination by our medical team after yesterday’s stage and again this morning. The decision has been taken that he will not start today, to focus on upcoming goals.



We wish you a speedy recovery Primož 🙏🏻 pic.twitter.com/YDUEtHOjQM — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) July 12, 2024

Зазначимо, що 34-річний спортсмен отримав ушкодження, коли упав за 12,5 км до фінішу на 12-му етапі велобагатоденки.

Рогліч є олімпійським чемпіоном 2020 року. У 2017 році став першим словенцем, який виграв етап Тур де Франс.