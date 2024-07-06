Гірмай виграв восьмий етап Тур де Франс
6 липня відбувся восьмий етап велобагатоденки Tour de France-2024.
Перемогу здобув еритрейський гонщик команди Intermarche-Wanty Біньям Гірмай, який випередив Єспера Філіпсена в спринті. Для нього це друга перемога на турі. Раніше африканець тріумфував на третьому етапі.
Зазначимо, що рівнинний етап (183,4 км) із п'ятьма підйомами третьої та четвертої категорії стартував у департаменті Кот-д'Ор, а фінішував у департаменті Верхня Марна. Загальний набір висоти склав 2400 метрів.
Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар.
Напередодні перемогу в розділці здобув бельгійський гонщик команди Soudal Quick-Step Ремко Евенпул.