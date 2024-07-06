Гірмай виграв восьмий етап Тур де Франс

6 липня відбувся восьмий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув еритрейський гонщик команди Intermarche-Wanty Біньям Гірмай, який випередив Єспера Філіпсена в спринті. Для нього це друга перемога на турі. Раніше африканець тріумфував на третьому етапі.

That was a close one, but another #TDF2024 stage win for 🇪🇷 @GrmayeBiniam 🤩

Relive the final KM of another fantastic sprint finish.



C'était serré, mais c'est une autre victoire d'étape #TDF2024 pour 🇪🇷 @GrmayeBiniam 🤩

Revivez la dernière KM d'une autre fantastique arrivée… pic.twitter.com/i5om9ysfyg — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2024

Зазначимо, що рівнинний етап (183,4 км) із п'ятьма підйомами третьої та четвертої категорії стартував у департаменті Кот-д'Ор, а фінішував у департаменті Верхня Марна. Загальний набір висоти склав 2400 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар.

Напередодні перемогу в розділці здобув бельгійський гонщик команди Soudal Quick-Step Ремко Евенпул.