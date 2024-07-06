Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Гірмай виграв восьмий етап Тур де Франс

Олександр Булава — 6 липня, 18:45
Гірмай виграв восьмий етап Тур де Франс

6 липня відбувся восьмий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув еритрейський гонщик команди Intermarche-Wanty Біньям Гірмай, який випередив Єспера Філіпсена в спринті. Для нього це друга перемога на турі. Раніше африканець тріумфував на третьому етапі.

Зазначимо, що рівнинний етап (183,4 км) із п'ятьма підйомами третьої та четвертої категорії стартував у департаменті Кот-д'Ор, а фінішував у департаменті Верхня Марна. Загальний набір висоти склав 2400 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар.

Напередодні перемогу в розділці здобув бельгійський гонщик команди Soudal Quick-Step Ремко Евенпул.

Тур де Франс Tour de France-2024

Тур де Франс

Евенпул виграв сьомий етап Тур де Франс
Груневеген виграв шостий етап Тур де Франс
Легендарний Кавендіш у божевільному спринті здобув рекордну перемогу на Тур де Франс
Тур де Франс-2024: легенда українського велоспорту розкрив подробиці перших етапів турніру
Перша битва лідерів: Погачар розмотав своїх конкурентів на 4 етапі Тур де Франс

Останні новини