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Тюржіс здобув перемогу на 9 етапі Тур де Франс

Владислав Уткін — 7 липня, 19:38
Тюржіс здобув перемогу на 9 етапі Тур де Франс

7 липня відбувся дев'ятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув французький гонщик команди Total Energies Ентоні Тюржіс. У фінішному спринті з відриву він обійшов британця Тома Підкока з Ineos Grenadiers і канадця Дерека Джі з Israel Premier Tech.

Зазначимо, що 199-кілометровий пагорбистий етап із чотирма підйомами четвертої категорії та 14 гравійними ділянками стартував та фінішував у департаменті Об (регіон Гранд-Ест). Довжина фінішної прямої склав 230 метрів, а загальний набір висоти - 2000 метрів.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погачар.

Напередодні свою другу перемогу в турі здобув еритрейський гонщик Біньям Гірмай. Перемогу здобув французький гонщик команди Total Energies Ентоні Тюржіс.

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