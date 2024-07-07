Тюржіс здобув перемогу на 9 етапі Тур де Франс

7 липня відбувся дев'ятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув французький гонщик команди Total Energies Ентоні Тюржіс. У фінішному спринті з відриву він обійшов британця Тома Підкока з Ineos Grenadiers і канадця Дерека Джі з Israel Premier Tech.

🏆🇫🇷 @AnthonyTurgis wins this epic stage 9

🏆🇫🇷 Anthony Turgis remporte cette épique étape 9 #TDF2024 pic.twitter.com/dY5ysPSonk — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

Зазначимо, що 199-кілометровий пагорбистий етап із чотирма підйомами четвертої категорії та 14 гравійними ділянками стартував та фінішував у департаменті Об (регіон Гранд-Ест). Довжина фінішної прямої склав 230 метрів, а загальний набір висоти - 2000 метрів.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погачар.

Напередодні свою другу перемогу в турі здобув еритрейський гонщик Біньям Гірмай. Перемогу здобув французький гонщик команди Total Energies Ентоні Тюржіс.