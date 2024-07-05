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Евенпул виграв сьомий етап Тур де Франс

Владислав Уткін — 5 липня, 18:46
Евенпул виграв сьомий етап Тур де Франс

5 липня відбувся сьомий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу в індивідуальній розділці здобув бельгійський гонщик команди Soudal Quick-Step Ремко Евенпул.

Бельгієць, попри певні механічні проблеми, зумів показати кращий результат за словенця Тадея Погачара, який перетнув фінішну лінію другим з відставанням у 12 секунд.

Зазначимо, що етап стартував та фінішував у департаменті Кот-д'Ор (регіон Бургундія — Франш-Конте). Загальний набір висоти склав 300 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг Погачар, але Евенпул скоротив відставання у загальному заліку до 33 секунд.

Нагадаємо, шостий етап Тур де Франс виграв нідерландський гонщик команди Ділан Груневеген.

Тур де Франс Тадей Погачар Tour de France-2024

Tour de France-2024

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