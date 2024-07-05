Евенпул виграв сьомий етап Тур де Франс

5 липня відбувся сьомий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу в індивідуальній розділці здобув бельгійський гонщик команди Soudal Quick-Step Ремко Евенпул.

Бельгієць, попри певні механічні проблеми, зумів показати кращий результат за словенця Тадея Погачара, який перетнув фінішну лінію другим з відставанням у 12 секунд.

Зазначимо, що етап стартував та фінішував у департаменті Кот-д'Ор (регіон Бургундія — Франш-Конте). Загальний набір висоти склав 300 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг Погачар, але Евенпул скоротив відставання у загальному заліку до 33 секунд.

Нагадаємо, шостий етап Тур де Франс виграв нідерландський гонщик команди Ділан Груневеген.