Груневеген виграв шостий етап Тур де Франс

4 липня відбувся шостий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Гонка завершилася масовим спринтом, який виграв нідерландський гонщик команди Jayco AlUla Ділан Груневеген. Він випередив еритрейця Біньяма Гірмая та Фернандо Гавірію з Колумбії. Для Груневегена ця перемога стала шостою на Тур де Франс за кар'єру.

Спочатку другим фінішував бельгієць Яспер Філіпсен, проте пізніше його покарали за порушення прямолінійності на фінішній прямій та відправили на останнє місце в групі.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберігає словенець Тадей Погачар.

Зазначимо, що рівнинний етап з одним підйомом четвертої категорії розпочався в департаменті Сона та Луара, а завершився в Кот-д'Орі, що розташований в регіоні Франш-Конте.

Сьомий етап велобагатоденки відбудеться в п'ятницю, 5 липня. Початок — о 14:05 за київським часом.