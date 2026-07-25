Відомого велогонщика дискваліфікували на 20 років за допінг
Колишнього італійського велогонщика Даніло Наполітано дискваліфікували на 20 років за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє Ultimo Chilometro.
Наполітано завершив свою кар'єру ще у 2017 році. Після цього він працював спортивним директором у скромній команді Salus Seregno.
Ще наприкінці квітня поточного року повідомлялося про те, що Наполітано підозрюють у спробі дати заборонений препарат своєму молодому підопічному. Розслідування підтвердило провину 45-річного італійця, який порушив статті 2.9 і 3.1 кодексу WADA.
Наполітано отримав 20-річну заборону на будь-яку діяльність, пов'язану з велоспортом. Президент команди Salus Seregno Марко Моретто був дискваліфікований на 8 років.
Головним успіхом у кар'єра Наполітано була перемога на етапі Джиро д'Італія в 2007 році.