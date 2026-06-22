Чемпіонка Вімблдона-2023 відреагувала на тривалу дискваліфікацію

Колишня шоста ракетка світу та чемпіонка Вімблдона-2023 Маркета Вондроушова відреагувала на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил – до 21 червня 2030 року.

Про це вона розповіла в Інстаграм.

26-річну тенісистку було відсторонено через відмову пройти допінг-тест під час позазмагальної перевірки 3 грудня 2025 року у її помешканні. Згідно з регламентом, відмова від тестування прирівнюється до позитивного результату проби та передбачає аналогічне покарання.

Вондроушова заявила, що ніколи не вживала допінг та співпрацювала з Міжнародним агентством з чесності в тенісі.

"Я ніколи не вживала допінг. У мене ніколи не було позитивного допінг-тесту. Протягом усієї кар'єри я пройшла безліч антидопінгових перевірок і завжди виходила на корт із чистою совістю. Лише через три дні після інциденту, який зрештою змінив моє життя, мене протестували знову. Результат був негативним. Так само як і кожен попередній тест. Останні сім місяців стали найважчими в моєму житті. Сім місяців очікування. Сім місяців невизначеності. Сім місяців боротьби. Сім місяців щоденної надії на те, що зрештою все владнається. Натомість це були місяці, сповнені страху, безпорадності та виснаження. Час, коли мені довелося відкрити своє приватне життя так, як більшість людей відкривають його лише найближчим рідним. Час, коли я зробила все, що було в моїх силах, аби довести, що мені нічого приховувати. Я співпрацювала. Я відповідала на кожне запитання. Я надала все, що від мене вимагали. Я давала свідчення перед трибуналом і робила все можливе, щоб пояснити, що сталося. Я віддала цьому все, що мала. Кожну частинку своєї енергії, сили та віри. Навіть протягом цих семи місяців я продовжувала виконувати всі свої обов'язки професійної спортсменки. Щодня я оновлювала інформацію про своє місцезнаходження, щоб мене могли протестувати в будь-який момент. І мене тестували. Усі тести протягом цього періоду були негативними, так само як і всі тести за всю мою кар'єру", – розповіла тенісистка.

Наразі Маркета не знає, коли зможе повернутися у теніс.

"Я не можу сказати, що буде далі. Останні сім місяців залишили сліди, які не зникнуть за одну ніч. Вони забрали мою радість, мою впевненість у собі та відчуття безпеки, яке колись у мене було. І, чесно кажучи, я не знаю, скільки часу знадобиться, щоб знову знайти все це. Але я знаю одне: я зробила все, що було в моїх силах", – сказала Вондроушова.

Тенісистка має право оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді. Також їй буде надано доступ до конфіденційної психологічної підтримки в межах програми допомоги гравцям.

Раніше повідомлялося, що колишня 39-та ракетка світу Марінко Матошевич отримав дискваліфікацію за вживання допінгу.