Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Джиро д’Італія. Ван Арт виграв дев’ятий етап, проблеми Рогліча

Олег Дідух — 18 травня 2025, 18:42
Джиро д’Італія. Ван Арт виграв дев’ятий етап, проблеми Рогліча
Воут Ван Арт
La Presse

Бельгійський велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем дев’ятого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 18 травня, гонщики подолали 181 км горбистої дистанції з Губбіо до Сієни з секторами білих гравійних доріг Тоскани.

Маршрут 9 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 9 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

Ван Арт у парному фінішному спринті випередив мексиканця Ісаака Дель Торо з команди UAE Emirates. Той завдяки другому місцю перехопив рожеву майку лідера загального заліку. Дель Торо став першим в історії мексиканцем, який очолив загальний залік Гран туру.

Головний фаворит Джиро, Прімож Рогліч із Red Bull Bora, фінішував 19-м із відставанням у 2 хвилини та 22 секунди. Під час гонки він спершу впав, а потім отримав прокол колеса.

Для Ван Арта це перша в кар’єрі перемога на Джиро. Він приєднався до клубу гонщиків, які за кар’єру вигравали етапи на усіх Гран турах.

Результати дев’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 17 травня, восьмий етап виграв Люк Плапп. Завтра на Джиро другий день відпочинку, після якого гонка відновиться 29-кілометровою рівнинною особистою розділкою з Лукки до Пізи.

Джиро д'Італія Примож Рогліч Воут Ван Арт

Воут Ван Арт

Зірку велоспорту оштрафували за відео, на якому він викидає милиці в смітник
Джиро д’Італія. Педерсен виграв перший етап, схід Ланди
Рогліч vs Аюсо, дебют Ван Арта. Прев'ю Джиро д'Італія-2025
Північне пекло. Анонс "Королеви класик" Париж – Рубе
Погачар взяв реванш у Ван дер Пула на Турі Фландрії. Підсумки тижня у велоспорті

Останні новини