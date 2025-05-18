Джиро д’Італія. Ван Арт виграв дев’ятий етап, проблеми Рогліча

Бельгійський велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем дев’ятого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 18 травня, гонщики подолали 181 км горбистої дистанції з Губбіо до Сієни з секторами білих гравійних доріг Тоскани.

Маршрут 9 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Ван Арт у парному фінішному спринті випередив мексиканця Ісаака Дель Торо з команди UAE Emirates. Той завдяки другому місцю перехопив рожеву майку лідера загального заліку. Дель Торо став першим в історії мексиканцем, який очолив загальний залік Гран туру.

Головний фаворит Джиро, Прімож Рогліч із Red Bull Bora, фінішував 19-м із відставанням у 2 хвилини та 22 секунди. Під час гонки він спершу впав, а потім отримав прокол колеса.

🔻 A face-off for the ages. Youth against Experience. Strength against Strength. And a win that means so much.



🔻Un duello mitologico. La gioventù contro l'esperienza. Forza contro Forza. E una vittoria dai mille significati.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro… pic.twitter.com/JIJt9WvHPn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

Для Ван Арта це перша в кар’єрі перемога на Джиро. Він приєднався до клубу гонщиків, які за кар’єру вигравали етапи на усіх Гран турах.

Результати дев’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 17 травня, восьмий етап виграв Люк Плапп. Завтра на Джиро другий день відпочинку, після якого гонка відновиться 29-кілометровою рівнинною особистою розділкою з Лукки до Пізи.