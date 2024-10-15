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Стали відомі претенденти на приз найкращому велогонщику року

Олег Дідух — 15 жовтня, 17:33
Стали відомі претенденти на приз найкращому велогонщику року
Тадей Погачар
x.com/Il_Lombardia

Стали відомі претенденти на приз Velo dOr (Золотий велосипед), який щорічно вручається найкращому велогонщику сезону.

Про це повідомляє L’Equipe.

У чоловіків до десятки претендентів увійшли: Ремко Евенепул (Бельгія, Soudal Quick Step), Бініам Гірмай (Еритрея, Intermarche Wanty), Маттео Йоргенсон (США, Visma Lease a Bike), Тім Мерлір (Бельгія, Soudal Quick Step), Марк Хірші (Швейцарія, UAE Emirates), Бен О'Коннор (Австралія, Decathlon Ag2r la Mondiale), Матьє ван дер Пул (Нідерланди, Alpecin Deceuninck), Тадей Погачар (Словенія, UAE Emirates) , Прімож Рогліч (Словенія, Red Bull Bora) і Йонас Вінгегор (Данія, Visma Lease a Bike).

У жінок за нагороду поборються: Еліза Лонго Боргіні (Італія, Lidl Trek), Грейс Браун (Австралія, FDJ Suez), Лотте Копекі (Бельгія, SD Worx), Крістен Фолкнер (США, EF Oatly Cannondale), Евіта М'юзік (Франція, FDJ Suez), Катаржина Нєвядома (Польща, Canyon Sram), Паулін Ройяккерс (Нідерланди, Fenix Deceuninck), Демі Воллерінг (Нідерланди, SD Worx), Маріанна Вос (Нідерланди, Visma Lease a Bike) і Лорена Вібес (Нідерланди, SD Worx).

Переможці будуть оголошені 6 грудня. Минулого року нагороду завоювали Йонас Вінгегор та Демі Воллерінг.

Нагадаємо, сьогодні стартував Тур Гуансі – остання велогонка чоловічого Світового туру в 2024 році.

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