Донька легендарного велогонщика стала чемпіонкою Європи, українки не фінішували

Італійська велогонщиця Адзурра Баллан виграла групову гонку серед юніорок (вікова категорія до 19 років) на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. В її рамках спортсменки подолали 66 км горбистої дистанції зі стартом і фінішіем у Сенчурі.

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Баллан у фінішному спринті з невеликої групи випередила француженку Морган Лестрад і німкеню Клару Дворатцек. Баллан є донькою легендарного італійського велогонщика Алессандро Баллана, чемпіона світу 2008 року та переможця Туру Фландрії-2007.

Україну в цій гонці представляли Анастасія Фурник, Дарія Яценко, Каріна Потомко та Кіра Дубініна. Жодна з них фінішу не дісталася.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу групову гонку серед еліти виграла Демі Воллерінг, а Ольга Кулинич фінішувала 15-ю.